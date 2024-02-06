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6 февраля 2024, 14:26 Читати українською

monobank обновит инструмент для творцов «Базы»

monobank анонсирует обновление сервиса «База» для монетизации творчества. Как отметил соучредитель компании Михаил Рогальский, в скором времени к сервису планируется добавить возможность создавать платный контент, а авторы контента могут добавлять текстовые сообщения и ссылки на подписку.

monobank анонсирует обновление сервиса «База» для монетизации творчества.

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Также планируется интегрировать анимации, тестовые сообщения — возможность проверить, как виджет работает перед публикацией, контроль сообщений, управление взаимодействием со зрителями.

В «Базе» планируется добавить возможность получать валютные взносы от зрителей за границей, указывая суммы в долларах и евро. Это сделает подписки и поддержку более удобными для иностранных зрителей.

Напомним, что в январе monobank запустил новый сервис «База». Платформа повторяет функции Patreon и предлагает украинским авторам контента со счетом ФЛП monobank возможность сборов подписок и донатов как легальный заработок.

Читайте также: Рейтинг устойчивости: monobank и национализированный Смысл врываются в первую десятку

Источник: Минфин
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