Республиканцы планируют провалить голосование за выделение помощи Украине

Республиканцы планируют провалить голосование в Сенате США за проект, который должен выделить в том числе дополнительное финансирование для Украины. Об этом заявил ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, передает Bloomberg.

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Компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате США, являющееся частью крупного пакетного проекта, содержащего в том числе средства помощи Украине, находится на грани краха из-за уменьшения ее поддержки со стороны республиканцев.

Ленкфорд ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование провалится, поскольку его коллеги заявляют о необходимости большего времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект.

В то же время ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Викер назвал предложение по соглашению «мертвым».

Поддержавший проект лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

По словам источника издания, на встрече сенаторов-республиканцев он сказал коллегам, что они должны проголосовать против в среду, если им нужно больше времени для рассмотрения законопроекта.

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенный срок, по крайней мере, на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

Напомним, что Сенат США 4 февраля представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму $118 млрд, также предусматривающий оказание помощи Украине и Израилю. В частности, Украина должна получить $60 млрд. помощи.

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