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6 февраля 2024, 12:36 Читати українською

Республиканцы планируют провалить голосование за выделение помощи Украине

Республиканцы планируют провалить голосование в Сенате США за проект, который должен выделить в том числе дополнительное финансирование для Украины. Об этом заявил ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, передает Bloomberg.

Республиканцы планируют провалить голосование в Сенате США за проект, который должен выделить в том числе дополнительное финансирование для Украины.

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Компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате США, являющееся частью крупного пакетного проекта, содержащего в том числе средства помощи Украине, находится на грани краха из-за уменьшения ее поддержки со стороны республиканцев.

Ленкфорд ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование провалится, поскольку его коллеги заявляют о необходимости большего времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект.

В то же время ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Викер назвал предложение по соглашению «мертвым».

Поддержавший проект лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

По словам источника издания, на встрече сенаторов-республиканцев он сказал коллегам, что они должны проголосовать против в среду, если им нужно больше времени для рассмотрения законопроекта.

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенный срок, по крайней мере, на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

Напомним, что Сенат США 4 февраля представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму $118 млрд, также предусматривающий оказание помощи Украине и Израилю. В частности, Украина должна получить $60 млрд. помощи.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
ESP3
ESP3
6 февраля 2024, 13:02
#
Когда ядерное оружие Украина отдавала, янки подругому пели. Все что в принципе о них вам нужно знать. «Защитники демократии во всем мире». Нужно возрождать свое

Кстати рф передала часть своего лукашенко. Почему нам запад также передать не может?

Я бы на месте Зеленского активней публично говорил, что он думает про США. Чтобы им хоть стыдно стало
+
+4
penetrator1963
penetrator1963
6 февраля 2024, 13:17
#
Тут с какой стороны посмотреть) для американцев — правительство США проводит взвешенную политику с учётом национальных интересов. а украинское правительство проводит диктуемую несубъектную политику колонии в обмен на «бусы». интересы колонии никогда не интересовали белых господ. к сожалению, нас 30 лет ставили в такое положение. и не только кравчук, кучма и янукович, но и ющенко, порошенко и зеленский. никто не занимался независимой политикой в интересах страны, каждый пытался урвать кусочек.
+
+30
Anton Chy
Anton Chy
6 февраля 2024, 14:38
#
Стоит отметить, что у Яныка была попытка проведения независимой политики, когда он пытался на 2 стульях усидеть и неплохо торговался и с западом и с рф. Но ему явно надо было не продлять договор о военной базе рф в Крыму любой ценой.

Тогда был бы реальный прецедент проведения независимой политики в Украине.
Остальные президенты похоже даже не пытались.
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