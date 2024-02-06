Малый бизнес в Чехии преимущественно поддерживает введение евро

Незначительное большинство малых предприятий и самозанятых работников в Чехии поддерживают переход на евро на фоне дискуссий о введении в стране общей европейской валюты . Об этом свидетельствуют опросы почти 600 членов Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ČTK .

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Поддержка перехода на евро

На вопрос о поддержке внедрения евро около 39% респондентов чешской ассоциации ответили «да, безусловно, как только Чешская Республика выполнит так называемые маастрихтские критерии». Еще 12% — выбрали вариант «да, но позже, в зависимости от ситуации».

Зато более 39% респондентов высказались против введения евро, около десяти процентов — не считают вопрос введения общей валюты важным, а один процент — не имеет мнения по этому вопросу.

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