Незначительное большинство малых предприятий и самозанятых работников в Чехии поддерживают переход на евро на фоне дискуссий о введении в стране общей европейской валюты. Об этом свидетельствуют опросы почти 600 членов Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ČTK.
Малый бизнес в Чехии преимущественно поддерживает введение евро
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Поддержка перехода на евро
На вопрос о поддержке внедрения евро около 39% респондентов чешской ассоциации ответили «да, безусловно, как только Чешская Республика выполнит так называемые маастрихтские критерии». Еще 12% — выбрали вариант «да, но позже, в зависимости от ситуации».
Зато более 39% респондентов высказались против введения евро, около десяти процентов — не считают вопрос введения общей валюты важным, а один процент — не имеет мнения по этому вопросу.
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Кроме того, подавляющее большинство чешских малых предпринимателей убеждены, что необходимо провести референдум по введению евро: так считают 37% респондентов, еще 16% ответили «скорее да». 44% опрошенных считают референдум ненужным.
В ходе предварительных опросов члены Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики в целом отвергали введение евро, отмечает ČTK.
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Напомним
В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.
Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро (Маастрихтские критерии). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в частности, решение о размере эмиссии и ключевой процентной ставке.
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