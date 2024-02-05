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5 февраля 2024, 18:14 Читати українською

Аресты счетов уклонистов существенно не повлияют на банковскую систему — президент АУБ

Финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренные новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации (№ 10449), не будут оказывать существенного влияния на банковский сектор из-за незначительного количества тех, кого это касается, считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренные новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации (№ 10449), не будут оказывать существенного влияния на банковский сектор из-за незначительного количества тех, кого это касается, считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

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«Если мы возьмем численность необходимой мобилизации на этот год, которая звучит в интернете, и если из этой цифры люди будут нарушать закон, то, возможно, они откажутся от банковской карты. Это точно не повлияет на устойчивость системы», — сказал Дубас.

Президент АУБ обосновывает свое мнение тем, что доля пригодных к призыву на фронт относительно незначительна к остальному населению, проживающему в Украине, тем более, что потенциально нарушать закон о мобилизации будет лишь определенная доля людей от общего призыва в 2024 году.

Он констатировал, что нормы законопроекта о финограничениях не будут оказывать существенного негативного влияния на устойчивость и стабильность банковского сектора, а также на объем средств физических лиц на счетах в банках.

Напомним, что Кабмин подал обновленный закон об усилении мобилизации, предусматривающий, что банковские счета военнообязанных, уклоняющихся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+42
SZlats
SZlats
5 февраля 2024, 18:22
#
Дааа сколько наплодилось не понятных президентов аналитиков и т. д.
Да же если в прикидку перестают пользоваться картами кредитками и другими продуктами банков с процентов это ударить тк банки получают проценты с зачислений с трат с кредиток благодаря чему и платят проценты в том числе по депозитам круговорот денег, а тут не аналитика, а … как бабка сказала на лавочке))))))))
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 февраля 2024, 18:33
#
Людей які зможуть жити з заблокованими рахунками не так багато
+
0
xapyga
xapyga
5 февраля 2024, 18:51
#
А в чем проблема? да сложности есть, все привыкли, с карты на карту, но раньше жили все наличка. Зарплата, ну хз, не знаю кому на картку выдают кому так, начнут всем наличкой выдавать
+
+15
25531818
25531818
5 февраля 2024, 18:43
#
Як тільки цей закон приймуть, я зніму з усих рахунків майже все не залежно від усих інших обставин. Жалишу якийсь жалюгідний операційний мінімум. Щось мені здається, що я буду такий не один. І тоді подивимось, що заспівають банки.
+
0
xapyga
xapyga
5 февраля 2024, 18:52
#
Так и есть.
+
0
BIlE
BIlE
5 февраля 2024, 18:45
#
А як вони збираються арештовувати офшорні рахунки кодла, чи це стосується би*8а?!
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