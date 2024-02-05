Аресты счетов уклонистов существенно не повлияют на банковскую систему — президент АУБ

Финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренные новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации (№ 10449), не будут оказывать существенного влияния на банковский сектор из-за незначительного количества тех, кого это касается, считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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«Если мы возьмем численность необходимой мобилизации на этот год, которая звучит в интернете, и если из этой цифры люди будут нарушать закон, то, возможно, они откажутся от банковской карты. Это точно не повлияет на устойчивость системы», — сказал Дубас.

Президент АУБ обосновывает свое мнение тем, что доля пригодных к призыву на фронт относительно незначительна к остальному населению, проживающему в Украине, тем более, что потенциально нарушать закон о мобилизации будет лишь определенная доля людей от общего призыва в 2024 году.

Он констатировал, что нормы законопроекта о финограничениях не будут оказывать существенного негативного влияния на устойчивость и стабильность банковского сектора, а также на объем средств физических лиц на счетах в банках.

Напомним, что Кабмин подал обновленный закон об усилении мобилизации, предусматривающий, что банковские счета военнообязанных, уклоняющихся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда.

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