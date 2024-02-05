Австрийский Raiffeisen Bank до сих пор продолжает рассматривать выход из россии

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Что известно

«Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса либо в форме продаж, либо в форме обособления», — сказал Штробль.

Как заверили в RBI, в 2023 финансовом году продолжали усилия по сокращению своего российского бизнеса.

По данным банковской группы, «со второго квартала 2022 года объем кредитования в россии сократился на 56%». В то же время по состоянию на конец 2023 года он все еще составил 6 млрд. евро.

Кроме того, RBI «значительно сократил свой бизнес платежных сделок с россией и прекратил все деловые отношения с российскими банками-корреспондентами, за исключением своей дочерней компании Райффайзенбанк».

Наряду с этим в «Райффайзен Банке Интернациональ» подтвердили намерение выкупить из-за своей российской «дочки» замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag, что «еще больше снизит риски RBI от его российского бизнеса».

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«Процесс согласования транзакции со Strabag идет по графику. Мы подали все необходимые документы в соответствующие органы. Мы ожидаем, что закрытие состоится в первом квартале 2024 года», — заявил Штробль.

В прошлом году «Райффайзен Банк Интернациональ» получил консолидированную прибыль в размере 2,386 млрд евро, существенно улучшив показатели капитала. При этом консолидированная чистая прибыль без учета взносов из России и Белоруссии составила 997 млн евро.

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