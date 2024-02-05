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5 февраля 2024, 8:59 Читати українською

Австрийский Raiffeisen Bank до сих пор продолжает рассматривать выход из россии

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после двух лет полномасштабной войны россии против Украины все еще продолжает рассматривать выход с российского рынка. Об этом заявил глава правления RBI Иоганн Штробль, пишет «Укринформ».

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после двух лет полномасштабной войны россии против Украины все еще продолжает рассматривать выход с российского рынка.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса либо в форме продаж, либо в форме обособления», — сказал Штробль.

Как заверили в RBI, в 2023 финансовом году продолжали усилия по сокращению своего российского бизнеса.

По данным банковской группы, «со второго квартала 2022 года объем кредитования в россии сократился на 56%». В то же время по состоянию на конец 2023 года он все еще составил 6 млрд. евро.

Кроме того, RBI «значительно сократил свой бизнес платежных сделок с россией и прекратил все деловые отношения с российскими банками-корреспондентами, за исключением своей дочерней компании Райффайзенбанк».

Наряду с этим в «Райффайзен Банке Интернациональ» подтвердили намерение выкупить из-за своей российской «дочки» замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag, что «еще больше снизит риски RBI от его российского бизнеса».

Читайте также: Raiffeisen Bank International и Дерипаска обошли санкции против россии, заключив соглашение на 1,5 миллиарда евро — FT

«Процесс согласования транзакции со Strabag идет по графику. Мы подали все необходимые документы в соответствующие органы. Мы ожидаем, что закрытие состоится в первом квартале 2024 года», — заявил Штробль.

В прошлом году «Райффайзен Банк Интернациональ» получил консолидированную прибыль в размере 2,386 млрд евро, существенно улучшив показатели капитала. При этом консолидированная чистая прибыль без учета взносов из России и Белоруссии составила 997 млн евро.

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Источник: Минфин
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