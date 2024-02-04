Поколение Z тратит деньги на предметы роскоши, чтобы успокоить свое экономическое отчаяние

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Как правило, когда люди находятся в неудовлетворительном экономическом положении, они воздерживаются от расходов. Однако нынешняя молодежь делает наоборот: считает свое финансовое будущее обреченным и потому тратит здесь и сейчас.

Рост стоимости жизни, изменения на рынке труда, общественно-политическая нестабильность — это те причины, по которым достижение финансовых целей, таких как приобретение жилья или накопление на пенсию, усложняется.

К примеру, 24-летняя Ния Холланд потратила свои сбережения на винтажную сумку Chanel за $2 500. Она зарабатывала небольшие деньги во время исследовательской работы в кампусе, обучаясь в аспирантуре в Мичиганском университете. Эта покупка не кажется ей безответственной, ведь традиционный образ жизни — купить дом и завести детей — недосягаемы для нее, поэтому девушка не видит причин отказывать себе в «маленьких предметах роскоши», особенно если она чувствует себя лучше благодаря этому.

Профессор экономики Гамильтонского колледжа в Клинтоне Стивен Ву исследовал, что когда люди испытывают большую зависимость от внешних факторов, таких как экономическая ситуация в стране или мире, то у них меньше шансов сэкономить.

По его словам, чувство фатализма и неразумные привычки тратить деньги стали более распространенными в последние годы, особенно после пандемии коронавируса и мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, поскольку люди почувствовали, что «значительная часть их успехов и неудач была вне их контроля».

Сейчас молодые люди все чаще и дольше остаются жить с родителями, помогающими им с большими покупками и с базовыми потребностями. Поколение Z тратит свой доход на товары для развлечения — в соцсетях люди показывают, как заказывают дорогую еду, часто путешествуют и покупают дизайнерские вещи.

Свою историю рассказал и 26-летний Адриан Сиега, потративший последние сбережения на сумку Burberry из популярного сериала «Наследники». Парень переехал в Нью-Йорк из Филиппин в 2019 году, чтобы поступить в колледж, найти работу и купить дом. Со временем он почувствовал, как мечты о жилье становятся недостижимыми. Сейчас он живет с мамой, финансово помогающей ему.

«Тридцать лет назад квартира в Элмгерсте стоила $90 тысяч, а сейчас $400 тысяч за одну спальню; это безумие», — сказал он.

Поэтому Адриан Сиега решил сосредоточиться на своих потребностях, которые есть здесь и сейчас, а именно: продукты ухода за собой, стильные вещи и прочее.

С одной стороны, покупка предметов роскоши может казаться иррациональной, а с другой — если человек отказался от мечты о жизни в собственном доме с детьми, то для него это может быть оправдано, считает 27-летняя блоггер Мария Мельчор, занимающаяся финансовым образованием поколения Z. Выпускница Йельского университета рассказала, что когда пожилые люди спрашивают, как молодежь может позволить себе вещи, которые сами они никогда не покупают, она говорит, что это потому, что они не могут позволить себе ничего другого.

Мария Мельчор добавила, что не классифицировала бы увлечение поколения Z предметами роскоши как расточительность. Она это может назвать видом того, какой бы была жизнь большинства людей, если бы они не тратились на недвижимость и детей. Уровень рождаемости и количество браков уменьшаются, а популярность удаленной работы открывает возможность не привязываться к одному адресу.