Банкоматы в Австрии перестали работать с карточками российского Газпромбанка

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Что известно

В австрийской компании, обрабатывающей платежи иностранных карт, российским журналистам сказали, что эта проблема выходит за пределы их ответственности. В Газпромбанке заявили, что партнеры банка в Австрии «отказываются отвечать», почему не выдаются деньги.

Газпромбанк, вместе с «ДОМ.рф», один из двух банков из списка 10 крупнейших в россии, не попавшего под санкции Евросоюза после зимы 2022 года. Осенью Европарламент одобрил резолюцию, призывающую внести банк в список санкций. Однако в принятом конце декабря 12 пакете санкций такого мероприятия нет.

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