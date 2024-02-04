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4 февраля 2024, 12:11 Читати українською

Банкоматы в Австрии перестали работать с карточками российского Газпромбанка

Австрийские банкоматы перестали выдавать наличные держателям карт UnionPay российского Газпромбанка, крупнейшей российской кредитной организации, до сих пор не попавшей под санкции Евросоюза. Об этом сообщает Радио Свобода .

Австрийские банкоматы перестали выдавать наличные держателям карт UnionPay российского Газпромбанка, крупнейшей российской кредитной организации, до сих пор не попавшей под санкции Евросоюза.

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Что известно

В австрийской компании, обрабатывающей платежи иностранных карт, российским журналистам сказали, что эта проблема выходит за пределы их ответственности. В Газпромбанке заявили, что партнеры банка в Австрии «отказываются отвечать», почему не выдаются деньги.

Газпромбанк, вместе с «ДОМ.рф», один из двух банков из списка 10 крупнейших в россии, не попавшего под санкции Евросоюза после зимы 2022 года. Осенью Европарламент одобрил резолюцию, призывающую внести банк в список санкций. Однако в принятом конце декабря 12 пакете санкций такого мероприятия нет.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
4 февраля 2024, 13:56
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Спочатку подумав що це за зрада бо ж Віза та Майстер обіцяли відключити картки ще навесні 2022.
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