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3 февраля 2024, 13:58 Читати українською

Финансовая помощь Украине от Японии превысила $4,5 миллиарда — Шмыгаль

Оказанная Японией финансовая помощь Украине превысила $4,5 миллиарда — Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки. Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

Оказанная Японией финансовая помощь Украине превысила $4,5 миллиарда — Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки.
Фото:kmu.gov.ua

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Поддержка Японии

«Говоря о поддержке наших партнеров, я хочу также поблагодарить Японию за почти $400 млн, поступивших в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины.

Сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила $4,5 млрд. Япония теперь занимает 4 место среди наших партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки", — заявил премьер.

По его словам, украинская сторона видит интерес японского правительства и бизнеса к общим проектам в разных сферах, а также к Украине как инвестиционной площадке.

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Шмыгаль добавил, что в текущем месяце украинская правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японо-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.

«Хотим выйти на новый уровень сотрудничества, особенно в вопросе инвестиций и совместных проектов», — заявил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите Международной Крымской платформы в Киеве.

Источник: Минфин
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