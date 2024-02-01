Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять за основу законопроект № 10380, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания легковых автомобилей и переносит этот процесс в «Дию». Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Растаможка авто в «Дие»: Комитет Рады поддержал новый законопроект
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«Законопроект разработан с целью обеспечения удобства подачи электронной таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля благодаря использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг в течение периода до обретения Украиной статуса членства в ЕС», — отметил Гетманцев.
По его словам, законопроект предполагает модель таможенного оформления авто, которая ликвидирует возможность манипулирования со стоимостью легкового автомобиля.
Гетманцев заявил, что при введении новой модели ликвидируются схемы:
- указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;
- изменения модификации легкового автомобиля;
- подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);
- изменения показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).
Законопроектом предусматривается до вступления Украины в статус членства в Европейском Союзе ввести возможность подачи электронной таможенной декларации средствами портала «Дия», что упростит и ускорит процесс таможенного оформления легковых автомобилей, делая его более доступным и удобным для граждан и предприятий.
В частности, положениями проекта Закона предлагается:
- предусмотреть возможность предоставления электронной таможенной декларации средствами портала «Дия»;
- ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя типа горючего;
- ввести механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (моделью) и характеристикам (год выпуска, тип и объем двигателя), содержащейся в Базе данных.
Подробный алгоритм растаможки через «Дию»
В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. «Дия» даже поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.
Напомним
«Минфин» писал, что народные депутаты передали на рассмотрение Верховной Раде новый проект закона № 10380. Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дия», бизнес — через портал «Дия».
Комментарии - 3
Навіщо сертифікувати кожну Mazda 6 чи Audi Q5 якщо машини мають VIN-номер що підтверджує що це стандартний заводський автомобіль яких їздить в Україні тисячі.
Ну я ше розумію сертифікувать якісь ексклюзивні трайки чи авто ручної зборки, ну сертифікувать кожну Мазду-абсурд, тим більше що вся сертифікація полягає в «заплати гроші», ніхто на те авто навіть не дивиться.
Це черговий український абсурд: з червоними їздить нізя, ну як купиш сертифікат за 2500 грн+даси в карман щоб сертифікатист не помітив колір, то можна.