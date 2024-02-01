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1 февраля 2024, 16:52 Читати українською

НБУ в январе сократил продажу валюты из резервов на один миллиард долларов

Нацбанк в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $2,533 млрд. Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года ($3,553 млрд). Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $2,533 млрд.
Фото:depositphotos

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Сокращение продажи валюты

Читайте: НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке

Напомним

Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке $421,3 млн и купил $0,52 млн.

В целом с начала года Нацбанк продал $2,4 млрд, в то время как купил почти $1,2 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tyshenkoV
tyshenkoV
1 февраля 2024, 17:01
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Вот это конечно трагедия для всех надеющихся на доллар «па писят», что б хоть как-то покрыть свои убытки от покупки бакса осенью-зимой 2022 по 42)
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