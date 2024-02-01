Нацбанк в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $2,533 млрд. Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года ($3,553 млрд). Об этом говорится в данных НБУ.
НБУ в январе сократил продажу валюты из резервов на один миллиард долларов
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Сокращение продажи валюты
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Напомним
Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке $421,3 млн и купил $0,52 млн.
В целом с начала года Нацбанк продал $2,4 млрд, в то время как купил почти $1,2 млн.
Источник: Минфин
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