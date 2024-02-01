Euroclear заработал 4,4 млрд евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear в 2023 году получил около 4,4 млрд евро процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе депозитария.

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Что известно

С учетом бельгийского корпоративного налога эти доходы создадут 1,09 млрд евро налоговых поступлений для бельгийского государства.

Согласно сообщению, общий чистый процентный доход депозитария в прошлом году составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится именно на проценты, связанные с подсанкционными активами россии.

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В то же время российские санкции и контрмеры привели к прямым расходам в 62 миллиона евро и потере прибыли от бизнеса в 24 миллиона евро.

«Euroclear продолжает отделять доходы, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти доходы до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами», — отмечается в пресс-релизе депозитария.