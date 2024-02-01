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1 февраля 2024, 16:10 Читати українською

Euroclear заработал 4,4 млрд евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear в 2023 году получил около 4,4 млрд евро процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе депозитария.

Международный депозитарий Euroclear в 2023 году получил около 4,4 млрд евро процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций.
Фото: depositphotos

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Что известно

С учетом бельгийского корпоративного налога эти доходы создадут 1,09 млрд евро налоговых поступлений для бельгийского государства.

Согласно сообщению, общий чистый процентный доход депозитария в прошлом году составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится именно на проценты, связанные с подсанкционными активами россии.

Читайте: Euroclear заработал 3 млрд евро на замороженных российских активах

В то же время российские санкции и контрмеры привели к прямым расходам в 62 миллиона евро и потере прибыли от бизнеса в 24 миллиона евро.

«Euroclear продолжает отделять доходы, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти доходы до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами», — отмечается в пресс-релизе депозитария.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
neverice
neverice
1 февраля 2024, 16:33
#
А от ще потенційні $4 млрд на рік для України. Причому, «безвозмєзно». Які з досить високою ймовірністю нам надійдуть. Правда, майбутні. За 2023 то вже навряд чи віддадуть (euroclear непогано так розжився грошима).
+
0
Exba
Exba
1 февраля 2024, 17:00
#
2. На період 2024−2027 рр. сума загальних ресурсів, наданих за допомогою Механізму, не перевищуватиме 50 мільярдів євро, з яких: 33 мільярди євро у вигляді позик, гарантованих продовженням до 2027 року існуючої бюджетної гарантії Союзу, понад ліміти, для фінансової допомоги Україні, доступної до кінця 2027 року. 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки в рамках нового тематичного інструменту «Український резерв», створеного понад межі MFF на 2021−2027 роки. Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до відповідних правових актів Союзу щодо використання надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів Центрального банку Росії.
+
0
Exba
Exba
1 февраля 2024, 17:00
#
Начебто доходи від активів ЦБ РФ входять до пакету 50 млрд
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