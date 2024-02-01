50 миллиардов евро для Украины: в Европарламенте призвали лидеров ЕС поддержать помощь

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Заявление Европарламента

«Мы, президенты основных политических групп Европейского Парламента, единственные в призыве ко всем главам государств и правительствам ЕС, которые соберутся на внеочередное заседание Европейского Совета, принять решения, необходимые для преодоления чрезвычайных вызовов, стоящих перед Украиной. Мы призываем Европейский Совет и государства-члены ЕС выполнить свои обещания и обеспечить эффективную, долгосрочную и устойчивую военную поддержку Украины, активизировать усилия по поставке боеприпасов и военной помощи, в которых так остро нуждаются в украинских Вооруженных силах», — говорится в обращении.

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Как отмечается, лидеры ведущих политических групп Европарламента ожидают, что Европейский Совет согласует предоставление экономической и финансовой поддержки в рамках предложенного в многолетнем бюджете Е С Украинского фонда (Ukraine Facility), который поможет Украине поддерживать дееспособность школ, больниц и социальных служб, будет способствовать экономическому и социальному восстановлению и восстановление страны.

«Дальнейшие задержки или ежегодные вето неприемлемы. Европейский Союз возник, опираясь на уроки, изученные во время разрушительной Второй мировой войны. Перед фактом разрушений, вызванных россией в Украине, ЕС сегодня должен снова доказать свою солидарность и способность действовать», — отмечается в совместном заявлении.

«Те, кто сомневается в нашей решимости и подрывает наше единство, должны убедиться в ошибочности таких мнений», — добавили ведущие европейские политики.

Под документом свою подпись поставили Манфред Вебер, глава группы EPP, Иратче Гарсиа Перес, глава S&D Group, Валери Хайер, глава Renew Europe Group, Тьерри Райнтке и Филипп Ламбертс, сопредседатели группы Зеленых/Европейского свободного альянса, Ришард Антони Легутко и Никола группы ECR.

Напомним

1 февраля в Брюсселе состоится специальное заседание Европейского совета, на котором лидеры стран ЕС будут принимать многолетний бюджет ЕС на 2024−2027 годы, который включает создание Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года.

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых кредитов и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.

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