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1 февраля 2024, 9:17 Читати українською

Запасы валюты в российских банках рухнули до минимума за 13 лет

По итогам 2023 года запасы валюты на клиентских счетах в банках россии сократились на $30,9 млрд, или 16%. По состоянию на 1 января у банков осталось $170,4 млрд клиентской валюты — минимальный объем с ноября 2010 года. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

По итогам 2023 года запасы валюты на клиентских счетах в банках россии сократились на $30,9 млрд, или 16%.
Фото:depositphotos

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Валюта на счетах

Объем валюты на счетах юрлиц за год уменьшился на $16,1 млрд, а валютные счета граждан уменьшились на $8,1 млрд.

За два года полномасштабной войны россии против Украины, по данным Центробанка рф, банки потеряли $107,7 млрд с валютных клиентских счетов — почти 40% от объема, который держали перед началом вторжения в Украину.

Сами банки также теряют валютную ликвидность — главным образом наличные деньги на счетах за рубежом, которым обеспечивают обязательства перед клиентами.

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К концу года объем таких банковских «валютных резервов» опустился до $44,7 млрд самого низкого уровня до пандемии 2020 года. Причем существенное сокращение ликвидных активов банков в валюте — сразу на $4,2 млрд — произошло в декабре, когда возникли проблемы в расчетах с Турцией и Китаем, ставших крупными торговыми партнерами россии.

По данным ЦБ рф, в прошлом году россия заработала на экспорте $422,7 млрд. При этом в долларах и евро, по последним данным центробанка россии, проходило лишь 24,7% сделок.

Таким образом, приток долларов и евро в страну мог составить около $105 млрд в год. Это соответствует уровню валютной выручки в 2002—2003 годах ($102−129 млрд).

37% торговли осуществляется в «дружественных» валютах, прежде всего — юанях (33%). Вместе с ними совокупный приток валюты мог составить $260,8 млрд. Это уровень 2005−2006 годов, который ниже «дна» всех последующих кризисов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
1 февраля 2024, 11:19
#
Все йде за планом, вже навіть самі апологети імперії пророкують її розвал у 2024.
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