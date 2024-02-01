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1 февраля 2024, 8:10 Читати українською

Украина получила $390 миллионов от Японии

В государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.
Фото:depositphotos

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Финансовая помощь Японии

Финансовая помощь Японии в январе состоит из грантовой части средств на сумму $89,8 млн в рамках проекта «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE) и части средств ссуды объемом $300 млн в рамках проекта «Инвестиции в социальную защиту ради повышение охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Куда направят средства

Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи.

Что известно о проектах

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке Правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Читайте: Финансовая помощь от партнеров: Украина имеет многолетние обязательства 11 стран

Целью ARISE является поддержка доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите Международной Крымской платформы в Киеве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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