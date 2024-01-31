В ЕС продолжается борьба с Венгрией: лидеры союза сделали новое предложение Орбану

В Европейском союзе идет противостояние с Венгрией в вопросе финансирования Украины. Лидеры союза предлагают ежегодно проверять, как наше государство использует предоставленные средства. Это предложение, возможно, поможет преодолеть вето Виктора Орбана, пишет Reuters.
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Как пишет издание, венгерский лидер хочет ежегодно пересматривать программу помощи Украине, чтобы иметь возможность продлить свой шантаж, но союзники нашего государства предлагают другое — просто проверять ежегодно как Украина тратит эти деньги, это якобы успокоит Орбана, настаивающего на контроле за выделением средств Союза.
Неизвестно, согласится ли премьер-министр Венгрии на такое соглашение. Напомним, что в ЕС будут решать судьбу финансовой помощи Украине в четверг, 1 февраля.
ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.
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Комментарии - 3
В ЕС не хотят выбирать между Венгрией и Украиной, это тоже нужно понимать.
Военная истерия быстро спадает и начинают все больше вылезать практические интересы. В США уже вылезли отказом в помощи. В ЕС уже через год вообще война у нас будет не аргумент. Что вы думаете так Урсула бодается за то, чтобы не было права вето на помощь через год и сразу 5 летний договор и через бюжет ЕС? Да разбежаться могут европейцы по своим углам уже через год и скажут, что у них свои дети плачут.