В ЕС продолжается борьба с Венгрией: лидеры союза сделали новое предложение Орбану

В Европейском союзе идет противостояние с Венгрией в вопросе финансирования Украины. Лидеры союза предлагают ежегодно проверять, как наше государство использует предоставленные средства. Это предложение, возможно, поможет преодолеть вето Виктора Орбана, пишет Reuters.

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Как пишет издание, венгерский лидер хочет ежегодно пересматривать программу помощи Украине, чтобы иметь возможность продлить свой шантаж, но союзники нашего государства предлагают другое — просто проверять ежегодно как Украина тратит эти деньги, это якобы успокоит Орбана, настаивающего на контроле за выделением средств Союза.

Неизвестно, согласится ли премьер-министр Венгрии на такое соглашение. Напомним, что в ЕС будут решать судьбу финансовой помощи Украине в четверг, 1 февраля.

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.

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