Споры Орбана с ЕС и центробанком Венгрии снизили форинт и базовый индекс акций

Венгрия страдает от действий премьер-министра Виктора Орбана, который «воюет» с тамошним центробанком, а также угрожает вновь заблокировать помощь Украине. Эти действия привели к падению венгерского форинта к 4-месячному минимуму. Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, Орбан продолжает противостояние с центробанком Венгрии по поводу монетарной политики, а его угрозы по блокированию помощи Украине привели к тому, что в ЕС серьезно думают лишить Венгрию финансирования, пишет FT.

Аналитики OTP Bank заявили, что именно эти споры оказывают негативное влияние на курс форинта.

Валюта Венгрии подешевела на 0,7%, ненадолго пересекая уровень 390 в паре с евро впервые с начала октября.

Другие венгерские активы также пострадали: доходность 10-летних государственных облигаций выросла на девять базисных пунктов, в то время как базовый индекс акций BUX упал на 1,5%.

Центральный банк рассматривает возможность понижения процентной ставки на заседании во вторник.