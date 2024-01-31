Visa запускает прямой вывод криптовалют на свои дебетовые карты для 145 стран

Американский платежный гигант Visa добавил прямого вывода средств с криптовалютных кошельков на свои карты. При этом будет происходить автоматическая конвертация криптоактивов в национальные валюты.

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Детали

Доступ к новой функции получат жители 145 стран, а для вывода средств нужно будет воспользоваться сервисом Visa Direct. Сама возможность появилась благодаря партнерству с поставщиком услуг инфраструктуры для Web3 Transak.

Пользователи криптовалютных кошельков, например, MetaMask, смогут выводить средства напрямую на свои карты Visa, а также оплачивать товары и услуги в точках, поддерживающих пластиковые карты.

Ранее для вывода средств на карты Visa пользователям приходилось прибегать к услугам централизованных криптовалютных бирж, либо сторонних приложений.

«Обеспечивая вывод средств на карты в режиме реального времени через Visa Direct, Transak предоставляет более быстрый, простой и цельный опыт для пользователей, упрощая конвертацию криптовалют в фиатные деньги», ― отметил глава Visa Direct в Северной Америке Янилса Гонсалес-Оре.

Сервис поддерживает не менее 40 криптовалют, а доступ к нему, в том числе, получили жители Турции, Мальты, Кипра, Сингапура, Португали и ОАЭ.

Как отметили руководитель отдела маркетинга Transak и руководитель отдела по связям с инвесторами Харшит Гангвар, сотрудничество должно значительно облегчить пользователям работу с децентрализованными платформами и кошельками.

Ранее сообщалось, что платежная фирма Visa будет использовать стейблкоин USDC на базе Solana для ускорения международных транзакций.