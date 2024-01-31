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31 января 2024, 13:10 Читати українською

Visa запускает прямой вывод криптовалют на свои дебетовые карты для 145 стран

Американский платежный гигант Visa добавил прямого вывода средств с криптовалютных кошельков на свои карты. При этом будет происходить автоматическая конвертация криптоактивов в национальные валюты.

Американский платежный гигант Visa добавил возможность прямого вывода средств с криптовалютных кошельков на свои карты.
Фото: depositphotos

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Детали

Доступ к новой функции получат жители 145 стран, а для вывода средств нужно будет воспользоваться сервисом Visa Direct. Сама возможность появилась благодаря партнерству с поставщиком услуг инфраструктуры для Web3 Transak.

Пользователи криптовалютных кошельков, например, MetaMask, смогут выводить средства напрямую на свои карты Visa, а также оплачивать товары и услуги в точках, поддерживающих пластиковые карты.

Ранее для вывода средств на карты Visa пользователям приходилось прибегать к услугам централизованных криптовалютных бирж, либо сторонних приложений.

«Обеспечивая вывод средств на карты в режиме реального времени через Visa Direct, Transak предоставляет более быстрый, простой и цельный опыт для пользователей, упрощая конвертацию криптовалют в фиатные деньги», ― отметил глава Visa Direct в Северной Америке Янилса Гонсалес-Оре.

Сервис поддерживает не менее 40 криптовалют, а доступ к нему, в том числе, получили жители Турции, Мальты, Кипра, Сингапура, Португали и ОАЭ.

Как отметили руководитель отдела маркетинга Transak и руководитель отдела по связям с инвесторами Харшит Гангвар, сотрудничество должно значительно облегчить пользователям работу с децентрализованными платформами и кошельками.

Ранее сообщалось, что платежная фирма Visa будет использовать стейблкоин USDC на базе Solana для ускорения международных транзакций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
Bookseller
Bookseller
31 января 2024, 13:56
#
Только Украины в этом списке нет, я так полагаю?
+
0
Три літри
Три літри
31 января 2024, 14:04
#
А була б - ти стави би платити 19,5% податку?
+
0
Bookseller
Bookseller
31 января 2024, 14:40
#
Да, но я покупал биткоины по 1000000 и теперь в убытке, а податок платят с прибыли. Во когда биток будет выше миллиона баксов, тогда заплачу (с прибыли только)
+
+15
neverice
neverice
31 января 2024, 15:02
#
Ось вона, сутність типового українського платника податків. Неважливий процент податку і розмір прибутку — є просто принципове небажання платити.
+
+15
Prya
Prya
31 января 2024, 15:18
#
То ли дело во всем мире: Свыше трети иностранных инвестиций в мире компании используют для уклонения от уплаты налогов — МВФ (2019)

Добро пожаловать в капитализм. Здесь кто сильнее — тот и прав
+
0
Три літри
Три літри
31 января 2024, 15:35
#
То ли дело во всем мире: Свыше трети иностранных инвестиций в мире компании используют для уклонения от уплаты налогов — МВФ (2019)

Ми обговорюємо податок з фізичних осіб, а не з компаній.

Добро пожаловать в капитализм. Здесь кто сильнее — тот и прав

Небажання платити податки немає ніякого відношення до капіталізму: перші податки з'явились більш ніж за 2000 років до нашої ери у Єгипті. Там був капіталізм?
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
31 января 2024, 15:42
#
Жадність — універсальна людська особливість, яка не залежить від національності.
+
0
Три літри
Три літри
31 января 2024, 15:35
#
Да, но я покупал биткоины по 1000000 и теперь в убытке, а податок платят с прибыли.

Маячня: податок платять з доходу, а не з прибутку. Право платити податок з прибутку є лише в бізнеса, а ти звичайна фізична особа.
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