Американский платежный гигант Visa добавил прямого вывода средств с криптовалютных кошельков на свои карты. При этом будет происходить автоматическая конвертация криптоактивов в национальные валюты.
Visa запускает прямой вывод криптовалют на свои дебетовые карты для 145 стран
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Детали
Доступ к новой функции получат жители 145 стран, а для вывода средств нужно будет воспользоваться сервисом Visa Direct. Сама возможность появилась благодаря партнерству с поставщиком услуг инфраструктуры для Web3 Transak.
Пользователи криптовалютных кошельков, например, MetaMask, смогут выводить средства напрямую на свои карты Visa, а также оплачивать товары и услуги в точках, поддерживающих пластиковые карты.
Ранее для вывода средств на карты Visa пользователям приходилось прибегать к услугам централизованных криптовалютных бирж, либо сторонних приложений.
«Обеспечивая вывод средств на карты в режиме реального времени через Visa Direct, Transak предоставляет более быстрый, простой и цельный опыт для пользователей, упрощая конвертацию криптовалют в фиатные деньги», ― отметил глава Visa Direct в Северной Америке Янилса Гонсалес-Оре.
Сервис поддерживает не менее 40 криптовалют, а доступ к нему, в том числе, получили жители Турции, Мальты, Кипра, Сингапура, Португали и ОАЭ.
Как отметили руководитель отдела маркетинга Transak и руководитель отдела по связям с инвесторами Харшит Гангвар, сотрудничество должно значительно облегчить пользователям работу с децентрализованными платформами и кошельками.
Ранее сообщалось, что платежная фирма Visa будет использовать стейблкоин USDC на базе Solana для ускорения международных транзакций.
Комментарии - 8
Добро пожаловать в капитализм. Здесь кто сильнее — тот и прав
Ми обговорюємо податок з фізичних осіб, а не з компаній.
Добро пожаловать в капитализм. Здесь кто сильнее — тот и прав
Небажання платити податки немає ніякого відношення до капіталізму: перші податки з'явились більш ніж за 2000 років до нашої ери у Єгипті. Там був капіталізм?
Маячня: податок платять з доходу, а не з прибутку. Право платити податок з прибутку є лише в бізнеса, а ти звичайна фізична особа.