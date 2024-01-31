Райффайзенбанк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из россии

Райффайзенбанк увеличит с 5 февраля максимальную комиссию за исходящие переводы в иностранной валюте с $300 до $1000, сообщает пресс-служба банка.

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Новые правила

Это изменение связано с рыночными требованиями и условиями работы банков-корреспондентов.

По новым правилам, с клиентов будет взиматься комиссия в размере $1000 или 1000 евро за исходящие переводы в иностранной валюте.

Для других валют этот тариф будет составлять эквивалент от $15 до $1000.

Читайте: В рф Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Изменения не затронут другие условия проведения валютных операций. Так, при оформлении перевода через «Райффайзен Онлайн» размер комиссии составит 2%, в клиентском офисе — 3%.

Ранее максимальный размер комиссии за исходящие переводы составлял $300 или 300 евро. Этот тариф был введен в апреле 2023 года вместе с ужесточением условий валютных операций банка.

Читайте: В рф Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро в своих кассах с августа

Напомним

Ранее «Минфин» писал, Райффайзенбанк ввел 50% комиссию за переводы в долларах из других банков на счета физических лиц, «малого и микро бизнеса».

Райффайзенбанк с 1 августа приостановил прием и покупку наличных долларов США и евро у граждан в своих кассах.