В рф Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк введет 50% комиссию за переводы в долларах из других банков на счета физических лиц, «малого и микро бизнеса», сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Что известно

Минимальная сумма комиссии составит $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимальный порог — $10 тыс.



«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — пояснили в Райффайзенбанке.



С августа банк приостановил прием долларов и евро от физических лиц из-за необходимости «эффективно управлять валютной позицией банка».