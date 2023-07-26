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26 июля 2023, 16:22 Читати українською

В рф Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро в своих кассах с августа

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличных долларов США и евро у граждан в своих кассах, сообщается на сайте банка.

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличных долларов США и евро у граждан в своих кассах, сообщается на сайте банка.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПричина приостановки«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина приостановки

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в сообщении.

Валютные переводы и конвертация рублей в доллары и евро будут доступны в мобильном приложении и онлайн-банке, отметил Райффайзенбанк. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка, в первом случае они будут зачисляться мгновенно и без комиссии.

В отделениях с 1 августа увеличится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. При внесении на сумму до 200 000 рублей комиссия составит 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка, говорится в сообщении.

Читайте: Райффайзенбанк закрыл переводы в евро почти во все российские банки

Напомним

В июне Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на входящие переводы в долларах США. Новые условия не затронули переводы на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Uuu123
Uuu123
26 июля 2023, 16:30
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*** на то, что происходит в РФ
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