В рф Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро в своих кассах с августа

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Причина приостановки

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в сообщении.

Валютные переводы и конвертация рублей в доллары и евро будут доступны в мобильном приложении и онлайн-банке, отметил Райффайзенбанк. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка, в первом случае они будут зачисляться мгновенно и без комиссии.

В отделениях с 1 августа увеличится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. При внесении на сумму до 200 000 рублей комиссия составит 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка, говорится в сообщении.

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Напомним

В июне Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на входящие переводы в долларах США. Новые условия не затронули переводы на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.