Центральный банк Турции принял новые меры, чтобы удержать банковских вкладчиков от перевода сбережений в иностранную валюту и ослабить давление на турецкую лиру после завершения агрессивного цикла повышения процентных ставок, пишет Bloomberg.
Спасение лиры: Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса
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Меры поддержки
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Хранение депозитов в иностранной валюте для коммерческих банков стало более дорогостоящим.
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Ослаблены обязательные резервные требования по счетам в лирах, привязанным к иностранной валюте, которые являются частью программы сбережений, принятой правительством для поддержки курса национальной валюты.
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Нормативы резервных требований для банковских депозитов с валютной защитой со сроком погашения до шести месяцев будут снижены с 30% до 25%.
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Коэффициент дополнительных резервных требований для валютных депозитов/фондов участия, открытых в турецких лирах, будет увеличен с 4% до 8%.
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Что это даст
Благодаря этим мерам Центробанк Турции рассчитывает стимулировать переток средств населения в депозиты в турецких лирах, а также продолжить процесс количественного ужесточения.
Мнение экономистов
По мнению экономистов QNB Finansbank, эти меры будут частично компенсировать друг друга, а чистый эффект приведет к изъятию некоторой избыточной ликвидности из финансовой системы.
Напомним
На прошлой неделе
Регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пишет издание. Центробанк Турции в пресс-релизе сообщил, что ужесточение денежно-кредитной политики уже достигло уровня, который необходим для начала процесса снижения инфляции.
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