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30 января 2024, 15:41 Читати українською

Спасение лиры: Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса

Центральный банк Турции принял новые меры, чтобы удержать банковских вкладчиков от перевода сбережений в иностранную валюту и ослабить давление на турецкую лиру после завершения агрессивного цикла повышения процентных ставок, пишет Bloomberg.

Центральный банк Турции принял новые меры, чтобы удержать банковских вкладчиков от перевода сбережений в иностранную валюту и ослабить давление на турецкую лиру после завершения агрессивного цикла повышения процентных ставок, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМеры поддержки Хранение депозитов в иностранной валюте для коммерческих банков стало более дорогостоящим.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Меры поддержки

  • Хранение депозитов в иностранной валюте для коммерческих банков стало более дорогостоящим.

  • Ослаблены обязательные резервные требования по счетам в лирах, привязанным к иностранной валюте, которые являются частью программы сбережений, принятой правительством для поддержки курса национальной валюты.

  • Нормативы резервных требований для банковских депозитов с валютной защитой со сроком погашения до шести месяцев будут снижены с 30% до 25%.

  • Коэффициент дополнительных резервных требований для валютных депозитов/фондов участия, открытых в турецких лирах, будет увеличен с 4% до 8%.

Читайте: Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума

Что это даст

Благодаря этим мерам Центробанк Турции рассчитывает стимулировать переток средств населения в депозиты в турецких лирах, а также продолжить процесс количественного ужесточения.

Мнение экономистов

По мнению экономистов QNB Finansbank, эти меры будут частично компенсировать друг друга, а чистый эффект приведет к изъятию некоторой избыточной ликвидности из финансовой системы.

Напомним

На прошлой неделе Ц Б Турции повысил ставку до нового максимума более чем за 20 лет. Центральный банк Турции повысил учетную ставку еще на 250 б.п. — с 42,5% до 45% годовых. В предыдущий раз ставка превышала это значение более 21 года назад — в начале декабря 2002 года она составляла 46%.

Регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пишет издание. Центробанк Турции в пресс-релизе сообщил, что ужесточение денежно-кредитной политики уже достигло уровня, который необходим для начала процесса снижения инфляции.

Источник: Минфин
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