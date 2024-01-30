Спасение лиры: Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса

По мнению экономистов QNB Finansbank, эти меры будут частично компенсировать друг друга, а чистый эффект приведет к изъятию некоторой избыточной ликвидности из финансовой системы.

На прошлой неделе Ц Б Турции повысил ставку до нового максимума более чем за 20 лет. Центральный банк Турции повысил учетную ставку еще на 250 б.п. — с 42,5% до 45% годовых. В предыдущий раз ставка превышала это значение более 21 года назад — в начале декабря 2002 года она составляла 46%.