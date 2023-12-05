Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума 4 декабря. Курс доллара к турецкой лире вырос на 0,79%, достигнув отметки 29,1292 лиры, свидетельствуют данные международного рынка Forex.

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Что происходит с курсом

Резкий скачок произошел в 02:05, однако уже через две минуты доллар вновь вернулся к отметкам ниже 29 лир (28,9406).

Турецкая валюта отыграла часть потерь на фоне выхода новых данных об инфляции в Турции. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила 61,98% после 61,36% в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического агентства страны. Показатель поднялся до максимума за 11 месяцев, но оказался лучше прогнозного. Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали, что показатель составит 62,6%.

Лучше ожиданий оказался и месячный показатель. По итогам минувшего месяца он составил 3,28% против прогноза в 3,9% и октябрьского значения в 3,43%.

Напомним

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 55%. Шесть повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту.