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5 декабря 2023, 9:16 Читати українською

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума 4 декабря. Курс доллара к турецкой лире вырос на 0,79%, достигнув отметки 29,1292 лиры, свидетельствуют данные международного рынка Forex.

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума 4 декабря.
Фото: depositphotos

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Что происходит с курсом

Резкий скачок произошел в 02:05, однако уже через две минуты доллар вновь вернулся к отметкам ниже 29 лир (28,9406).

Турецкая валюта отыграла часть потерь на фоне выхода новых данных об инфляции в Турции. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила 61,98% после 61,36% в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического агентства страны. Показатель поднялся до максимума за 11 месяцев, но оказался лучше прогнозного. Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали, что показатель составит 62,6%.

Лучше ожиданий оказался и месячный показатель. По итогам минувшего месяца он составил 3,28% против прогноза в 3,9% и октябрьского значения в 3,43%.

Напомним

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 55%. Шесть повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
AlexZerg
AlexZerg
5 декабря 2023, 10:06
#
Експеримент Ердогана не вдався))
+
0
Я Саня
Я Саня
5 декабря 2023, 11:22
#
Ну за те заробив пару срібних у пуйла.
+
0
EmiR ЕміR
EmiR ЕміR
5 декабря 2023, 12:21
#
ПЕрдоган рулить. Він теж саме ху@ло тільки без ядерки…
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