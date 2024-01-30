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30 января 2024, 13:37 Читати українською

Норвегия ужесточает условия пребывания для украинских беженцев

Правительство Норвегии объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными снизить их количество, ведь в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия. Об этом сообщает «Европейская правда».

Правительство Норвегии объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными снизить их количество, ведь в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.
Фото: pixabay.com

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Предложения, которые представили на пресс-конференции министерша труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна и министер юстиции Эмили Мель, направлены прежде всего на сокращение финансовой помощи украинским беженцам.

Прежде украинцы, живущие в частных помещениях, а это центрах предоставления убежища, больше не будут получать финансовые выплаты.

Для получения единовременного денежного пособия (сейчас это почти 93 000 крон, или 8 200 евро) нужно находиться в Норвегии минимум год. Также будет сокращена начальная помощь для пар из Украины без детей примерно на 6000 норвежских крон (530 евро) в месяц.

Норвежское правительство также хочет привязать предоставление соцвыплат и услуг украинским беженцам с пребыванием в стране, но эти положения еще будут обсуждаться.

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Кроме того, предлагается поощрять беженцев из Украины, посещающих иммиграционные курсы в Норвегии, активнее искать работу или подработку.

Как пояснила глава норвежского Минюста Эмили Мель, эти меры нужны для контроля количества прибывших в Норвегию, на которую приходится более половины украинских беженцев из всех нордических стран.

«Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, что поддержка помощи Украине может быть подвергнута сомнению», — заявила она.

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Напомним

В начале декабря Норвегия уже усиливала отдельные условия пребывания украинских беженцев — из-за большого интереса к Норвегии украинцев, выехавших в Европу из-за войны, и более выгодных условий, чем в соседних странах — но их оказалось недостаточно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
Три літри
Три літри
30 января 2024, 14:13
#
Так не посилює, а погіршує.

Знов ви гуглетранслетнулись?
+
+39
TattiReuven
TattiReuven
30 января 2024, 14:20
#
И правильно. Приехали. Планируют оставаться. Надо учить язык и работать . Война надолго, судя по всему
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