Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 — об открытии деклараций. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

За принятие соответствующего законопроекта № 9534 в целом проголосовали 329 народных депутатов.

Железняк отметил, что во время рассмотрения законопроекта депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Ее поддержали только 199 депутатов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

Следовательно, в принятом законе сохраняется норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения. В качестве исключения, декларации будут обнародовать только по просьбе самого декларанта.

При этом депутаты поддержали три другие поправки:

№ 1 — уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство;

№ 246 — отменяет ответственность, если имущество указано в декларации, но в ненадлежащем разделе;

№ 277 — отменяет необходимость проверки имущества, если оно декларируется несколько лет и его уже проверили.

Военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней после их окончания или после демобилизации, завершение оккупации для временно оккупированных территорий, на которых они находятся, возвращения в пункт постоянной дислокации или на место постоянной работы (кроме ротации), а также прекращения или отмены военного положения.

«Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 1 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого № 9587-д об изменениях в КУАП по декларациям», — отметил Железняк.