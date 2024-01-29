ICU получила около 949 миллионов прибыли от арестованных облигаций Сбербанка

Инвестиционная компания ICU получила около 949 миллионов гривен прибыли от арестованных облигаций Сбербанка . Минюст подал иск, чтобы взыскать с компании 2 млрд грн. Об этом сообщает Экономическая правда.

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Что происходит

25 февраля 2022 г. Национальный банк принял решение отозвать лицензии и ликвидировать банки, находившиеся под контролем российской Федерации. Среди них был и «МР Банк» (ранее — «Сбербанк России»), которым косвенно владело правительство страны-агрессора.

После принятых НБУ решений 9 млрд грн в форме ОВГЗ номинально остались в компании ICU и банке «Авангард» и пока власти оформляли юридические документы и принимали решения, ICU за год успела прокрутить эти активы и по разным оценкам заработать около 949 миллионов гривен прибыли.

Суд

Теперь Кабинет министров в лице Министерства юстиции обратился в суд с просьбой взыскать более 2 млрд грн с банка «Авангард» и компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) и их владельцев — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

15 декабря Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск, в котором Минюст указал, что компания и банк несвоевременно перечислили государству активы «МР Банка» (бывший «Сбербанк РФ»), поэтому должны оплатить инфляционные потери — 1,34 млрд грн и 3% годовых — 208,57 млн грн за нарушение сроков возврата средств.

«Поскольку за время пользования средствами без подлежащих на то оснований банк их использовал для получения прибыли, часть из которой, по мнению истца, в дальнейшем, направлена на выплату вознаграждения конечным бенефициарным владельцам банка — физическим лицам, просит также солидарно взыскать с ответчиков (банк, Пасенюк и Стеценко) получен доход в размере почти 630 млн грн», — говорится в решении.

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Суд вернул Минюсту заявление, ссылаясь на то, что Хозяйственный процессуальный кодекс запрещает объединение в одно производство нескольких требований, подлежащих рассмотрению в порядке разного судопроизводства. То есть, по сути, дело еще не рассматривалось.

В настоящее время правительство оспаривает решение первой инстанции в хозяйственном суде. Крайнее заседание состоялось 25 января, однако из-за отсутствия представителей ответчиков его перенесли на 30 января.

Позиция ICU

В ICU вины не признают, объясняя, что «законодательства по порядку принудительного изъятия было противоречивым» и «содержало существенные пробелы вплоть до конца 2022 — начала 2023 годов». Само же дело, по их мнению, инициировало не правительство.