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29 января 2024, 13:18 Читати українською

ICU получила около 949 миллионов прибыли от арестованных облигаций Сбербанка

Инвестиционная компания ICU получила около 949 миллионов гривен прибыли от арестованных облигаций Сбербанка. Минюст подал иск, чтобы взыскать с компании 2 млрд грн. Об этом сообщает Экономическая правда.

Инвестиционная компания ICU получила около 949 миллионов гривен прибыли от арестованных облигаций Сбербанка.

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Что происходит

25 февраля 2022 г. Национальный банк принял решение отозвать лицензии и ликвидировать банки, находившиеся под контролем российской Федерации. Среди них был и «МР Банк» (ранее — «Сбербанк России»), которым косвенно владело правительство страны-агрессора.

После принятых НБУ решений 9 млрд грн в форме ОВГЗ номинально остались в компании ICU и банке «Авангард» и пока власти оформляли юридические документы и принимали решения, ICU за год успела прокрутить эти активы и по разным оценкам заработать около 949 миллионов гривен прибыли.

Суд

Теперь Кабинет министров в лице Министерства юстиции обратился в суд с просьбой взыскать более 2 млрд грн с банка «Авангард» и компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) и их владельцев — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

15 декабря Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск, в котором Минюст указал, что компания и банк несвоевременно перечислили государству активы «МР Банка» (бывший «Сбербанк РФ»), поэтому должны оплатить инфляционные потери — 1,34 млрд грн и 3% годовых — 208,57 млн грн за нарушение сроков возврата средств.

«Поскольку за время пользования средствами без подлежащих на то оснований банк их использовал для получения прибыли, часть из которой, по мнению истца, в дальнейшем, направлена на выплату вознаграждения конечным бенефициарным владельцам банка — физическим лицам, просит также солидарно взыскать с ответчиков (банк, Пасенюк и Стеценко) получен доход в размере почти 630 млн грн», — говорится в решении.

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Суд вернул Минюсту заявление, ссылаясь на то, что Хозяйственный процессуальный кодекс запрещает объединение в одно производство нескольких требований, подлежащих рассмотрению в порядке разного судопроизводства. То есть, по сути, дело еще не рассматривалось.

В настоящее время правительство оспаривает решение первой инстанции в хозяйственном суде. Крайнее заседание состоялось 25 января, однако из-за отсутствия представителей ответчиков его перенесли на 30 января.

Позиция ICU

В ICU вины не признают, объясняя, что «законодательства по порядку принудительного изъятия было противоречивым» и «содержало существенные пробелы вплоть до конца 2022 — начала 2023 годов». Само же дело, по их мнению, инициировало не правительство.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Lolik1837
Lolik1837
29 января 2024, 13:58
#
Это теперь что ? Срочно продавать все свои активы, которые покупал в ИСУ и срочно выводить их оттуда ?
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0
irakez
irakez
29 января 2024, 15:37
#
«Прибуток» отримала не ICU, а дві фізичні особи, фактично власникі ICU, які швиденько вивели все «зароблене» додому в Лондон на власні рахунки. Тобто, навіть сама компанія ICU залишилась ні з чим) По славним завітам Коломойського.
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0
irakez
irakez
29 января 2024, 15:42
#
А взагалі, Україна — то країна чудес, якщо так подумати. Простим кріпакам не дозволяється вивести за кордон свої нещасні N тисяч доларів, а феодалам — будь-ласочка, 600 млн грн. однією транзакцією 🤡
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