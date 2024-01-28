Джек Ма выкупает акции Alibaba, когда их стоимость упала на 35%

Самый известный предприниматель Китая Джек Ма, после конфликта с властями отошедший в тень, но он понемногу скупает акции своей компании Alibaba, считая, что у нее есть потенциал. Об этом пишет The New York Times.

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Ма вроде бы отказался от бизнеса

Джек Ма, исчезнувший из виду общественности после критики китайских властей, казалось отошел от своего бизнеса, отказавшись также от контроля над Ant Group, дочерней компанией Alibaba. Ранее «Минфин» писал о том, что Ма открыл новую компанию по производству еды.

Однако в последние месяцы он скупал акции Alibaba, как и Джозеф Цай, давний деловой партнер Ма и глава компании.

Цай и Ма не афишируют выкуп акций. В то же время это говорит о том, что бизнесмены считают, что их компания недооценена, после того как ее акции существенно упали. Стоимость акции Alibaba на бирже в Гонконге за год снизилась почти на 35%. На бирже в Нью-Йорке цена бумаг упала на 33% в год.

Динамика цены акций Alibaba на бирже в Гонконге / Источник: Google

Сколько акций выкупили

По данным The New York Times, 23 января, Цай приобрел торгуемые в США акции Alibaba на сумму около $151 миллиона через свою семейную инвесткомпанию Blue Pool Management.

Ма, ушедший в отставку с должности исполнительного директора компании в 2019 году, но остающийся основным акционером, купил акции на бирже в Гонконге на сумму $50 миллионов в этом квартале.

Ма и Цай уже владеют большим количеством акций Alibaba.

Размеры покупки не велики — рыночная капитализация Alibaba составляет около $171 миллиарда, но такой выкуп акций своей компании может свидетельствовать о потенциале роста, поскольку Ма и Цай точно знают как будет развиваться финтех-гигант. Потому за такими выкупами внимательно следят как регуляторы, так и инвесторы.

Сама Alibaba в прошлом году выкупила 3% своих акций на $9,5 миллиарда.

Тяжелые времена

Alibaba пережила трудные времена в последние годы. Она одна из первых, кто пострадал от спада технологической индустрии, который уничтожил около $1,1 триллиона рыночной капитализации сектора.

В 2020 году Ant Group под давлением китайских властей была вынуждена отменить свою потенциально рекордную IPO. Позже китайские чиновники наложили на Alibaba антимонопольный штраф в размере $2,8 миллиарда.

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