Основатель Alibaba Джек Ма открыл новую компанию по производству еды

Легендарный китайский бизнесмен и основатель компании Alibaba Джек Ма решил заняться сельским хозяйством. Его новый бизнес — продажа упакованных продуктов. Об этом пишет Bloomberg.

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Новая компания Ма будет называться «Ma's Kitchen Food». Первоначальный уставный капитал компании 10 миллионов юаней — $1,4 миллиона. Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма.

Компания будет заниматься продажей фасованных пищевых продуктов, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Напомним, что основатель компании Alibaba отошел в тень в 2020 году после давления со стороны китайских властей. Это произошло на фоне критики миллиардером финансовой системы Поднебесной.

Ранее Минфин писал о том, что Джек Ма продаст акции Alibaba на $871 миллион.

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