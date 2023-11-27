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27 ноября 2023, 19:33 Читати українською

Основатель Alibaba Джек Ма открыл новую компанию по производству еды

Легендарный китайский бизнесмен и основатель компании Alibaba Джек Ма решил заняться сельским хозяйством. Его новый бизнес — продажа упакованных продуктов. Об этом пишет Bloomberg.

Легендарный китайский бизнесмен и основатель компании Alibaba Джек Ма решил заняться сельским хозяйством.

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Новая компания Ма будет называться «Ma's Kitchen Food». Первоначальный уставный капитал компании 10 миллионов юаней — $1,4 миллиона. Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма.

Компания будет заниматься продажей фасованных пищевых продуктов, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Напомним, что основатель компании Alibaba отошел в тень в 2020 году после давления со стороны китайских властей. Это произошло на фоне критики миллиардером финансовой системы Поднебесной.

Ранее Минфин писал о том, что Джек Ма продаст акции Alibaba на $871 миллион.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
28 ноября 2023, 8:26
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Неужели, всё по Кийосаки…
Консервированная фасоль
и биткоин — два разных тренда
в инвестировании…
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