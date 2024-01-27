ЕС готовится остановить транзит российского газа через Украину — СМИ

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с россией о транзите газа через Украину после того, как срок ее действия истечет в конце года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

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По словам собеседников, исполнительная власть ЕС аргументирует это тем, что даже страны, наиболее зависящие от российских поставок, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные источники поставок.

Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в результате расторжения транзитного соглашения, включая моделирование альтернативных источников, среди которых — покрытие дефицита за счет «Турецкого потока» и доставка российского газа к границе с Украиной, откуда топливо могло бы отправляться в Австрию, Словакию и Чехии в рамках нового соглашения с Киевом.

По словам источников агентства, исполнительные власти блока обсудят этот вопрос со странами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Украина отрицает, что готова пересмотреть транзитное соглашение с россией после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о такой возможности.

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