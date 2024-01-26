В Украине могут увеличить необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1 тыс. евро. Об этом заявил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев. Пока такой лимит установлен на 150 евро.