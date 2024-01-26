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26 января 2024, 15:18 Читати українською

В Украине могут увеличить необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1 тыс. евро. Об этом заявил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев. Пока такой лимит установлен на 150 евро.

Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1 тыс.

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«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 Евро. Указанное уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», — добавил он.

По словам Гетманцева, на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
26 января 2024, 16:27
#
«за кордон» чи «з-за кордону»?
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