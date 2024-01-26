Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1 тыс. евро. Об этом заявил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев. Пока такой лимит установлен на 150 евро.
В Украине могут увеличить необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 Евро. Указанное уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», — добавил он.
По словам Гетманцева, на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.
Читайте также: Свое жилье в Украине, арендуемое в Польше, работа онлайн: где платить налоги
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1