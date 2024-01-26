В ООН заявили, что помощь Украине может замедлиться

В ООН предупреждают о сложной гуманитарной ситуации в Украине и вероятном сокращении помощи в будущем. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Немецкому агентству прессы, передает zeit.

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По словам Гранди, в 2022 и 2023 годах работа ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована. Но в этом году сокращения были неизбежны.

«Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора — Германия, США и ЕС — размер помощи Украине еще не определяли», — говорится в публикации.

По словам Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах — еще 6,3 миллиона беженцев.

«Десять миллионов человек не живут в своих домах», — сказал Верховный комиссар. Среди них — 1,3 миллиона украинских граждан в россии, но доступ ООН к этим людям «очень ограничен».

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