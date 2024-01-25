ООН подтвердила открытие счета в российском банке

Организация Объединенных Наций подтвердила, что открыла счет в российском банке, поскольку западные санкции усложнили использование обычных платежных каналов. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о счете

Счет был открыт еще в 2022 году, сейчас он используется для получения обязательных и добровольных взносов в эту международную организацию, сообщил представитель ООН. В частности, таким образом, организация получает членские взносы от трех российских банков в программу климатического финансирования ООН.

«Секретариат ООН открыл российский банковский счет, отвечающий нашей политике помощи всем государствам-членам в уплате оценочных взносов, без чего они теряют право голоса», — сказал представитель ООН.

«Открытие счета было необходимым, поскольку у других обычных каналов оплаты были проблемы, связанные с санкциями», — добавили в ООН.

При этом, как отмечает Reuters, речь идет о том, что ООН открыла возможность совершать платежи находящимся под санкциями российским банкам.

В частности, о том, что ООН открыла счет в неподсанкционном российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях, сообщил Совкомбанк.

Как пишет ЭП, Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года. Под санкции США, Великобритании и ЕС банк попал в 2022 году.

Теперь же Совкомбанк обратился в OFAC за лицензией для проведения платежей в долларах в адрес ООН в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).

В целом ООН уже получила $114 тысяч в виде членских взносов от трех российских банков, которые являются членами Финансовой инициативы UNEP FI.

Однако известно, что в программу ООН и принципы ответственного банкинга UNEP FI присоединилось около десятка российских банков. В частности, это Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Центр-Инвест, Хоум Кредит энд Финанс Банк.