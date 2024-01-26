Нацбанк допускает сокращение срока возврата валютной выручки по другим биржевым товарам, кроме зерновых

Решение о сокращении срока возврата валютной выручки от экспорта зерновых со 180 до 90 дней может быть расширено другие биржевые экспортные товары. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике.

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«Пока на проработке вопроса по другим биржевым товарам, чтобы также пойти на определенные шаги, чтобы стимулировать возвращать экспортную выручку в это тяжелое время для государства», — сказал он.

Гелетий сообщил, что по итогам анализа 200 агропромышленных компаний экспортная выручка в декабре 2023 года выросла в 1,6 раза против октября.

По его словам, Национальный банк также усилил информационное сотрудничество с Гостаможслужбой и Госналогслужбой.

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«Мы должны получить таможенные декларации с кодом товара, со страной происхождения, и мы собственно об этом с таможней договорились и подписали соответствующие протоколы между Национальным банком и таможенной службой. Также договорились об улучшении обмена информацией, формализовали договоренности с налоговой службой», — отметил он.