путин посылает негласные сигналы в США о прекращении войны — Bloomberg

Президент россии владимир путин посылает негласные сигналы о том, что он якобы готов к переговорам и даже может уступить в некоторых из своих требований. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание, такой сигнал по косвенным каналам через посредника путин якобы передал в США в конце декабря. Тогда об этом писала New York Times.

Президент россии, вероятно, готов отказаться от своего требования по нейтралитету Украины и даже допускает вступление нашего государства в НАТО, что было одним из основных мотивов начать полномасштабную войну.

путин же, по информации Bloomberg, будет требовать оставить оккупированные территории Украины в составе россии.

Американские политики скептически относятся к этой информации, поскольку они не верят в искренность предложений путина и считают, что он только хочет расшатать дипломатическим путем поддержку Украины на Западе.

Издание также отмечает, что такое предложение «мира» не подойдет Украине, которая настаивает на полном выводе российских войск из всех оккупированных территорий, включая Крым.

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