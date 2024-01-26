путин посылает негласные сигналы в США о прекращении войны — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2024, 11:42 Читати українською

путин посылает негласные сигналы в США о прекращении войны — Bloomberg

Президент россии владимир путин посылает негласные сигналы о том, что он якобы готов к переговорам и даже может уступить в некоторых из своих требований. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент россии владимир путин посылает негласные сигналы о том, что он якобы готов к переговорам и даже может уступить в некоторых из своих требований.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сообщает издание, такой сигнал по косвенным каналам через посредника путин якобы передал в США в конце декабря. Тогда об этом писала New York Times.

Президент россии, вероятно, готов отказаться от своего требования по нейтралитету Украины и даже допускает вступление нашего государства в НАТО, что было одним из основных мотивов начать полномасштабную войну.

путин же, по информации Bloomberg, будет требовать оставить оккупированные территории Украины в составе россии.

Американские политики скептически относятся к этой информации, поскольку они не верят в искренность предложений путина и считают, что он только хочет расшатать дипломатическим путем поддержку Украины на Западе.

Издание также отмечает, что такое предложение «мира» не подойдет Украине, которая настаивает на полном выводе российских войск из всех оккупированных территорий, включая Крым.

Читайте также: Комитет Сената США одобрил законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+57
Игорь УА
Игорь УА
26 января 2024, 12:14
#
Это самая позорная и бездарная война в истории кацапской армии, учитывая соотношение сил сторон. Войдет плешивый в историю
+
+42
matroskin
matroskin
26 января 2024, 12:35
#
Нічого він не посилає, він лише підігрує Трампу в надії змістити Байдена.
Він в набагато гіршій для рф ситуації не планував її закінчувати.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
26 января 2024, 12:50
#
Бидону с его нынешней политикой ничего не светит, тарарамп однозначно выиграет выборы если его не забанят в судах.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
26 января 2024, 12:58
#
Даже если Трамп и выиграет выборы в США — Байден реально
ничего не потеряет, кроме должности президента и связанной
с этой должностью ежедневной нервотрёпкой и ненормированным
рабочим днём, включая выходные и праздничные дни…

Байден будет продолжать жить и дальше, а может даже тиснет
мемуары на тему своего президенства за несколько лимонов
баксов авторского гонорара…
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
26 января 2024, 13:00
#
Вообще непонятно почему демократы уцепились за этого старого деда, он уже реально сдает. В стране 300 млн населения, не могут что ли найти какого то нового Кеннеди?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 января 2024, 13:07
#
Молодой Обама, в своё время разочаровал многих,
вот и решили выбрать самого старого, надеясь на его мудрость.

+
0
matroskin
matroskin
26 января 2024, 13:18
#
Думаю им в своё время тоже было не понятно, почему ПР вцепилась в дважды сидевшего януковича который двух слов связать не мог.
Если менять кандидатуру Байдена, значит признать что он (т.е. партия) не эффективни керманичи, думаю где-то так.
+
0
Abramon
Abramon
26 января 2024, 13:32
#
Х.лу, а точніше ВПК балалаїшної потрібна пауза бажано б 8−12 місяців, щоб відновити частину втраченої техніки, накопичити боєприпасів і доукомплектувати підрозділи. Що б у 2025 з новою силою та з врахуванням помилок знищувати Україну захоплюючи нові території. Все решта балачки, а після України планів мільйон. Надіюсь в нічого в рашки не вийде.
Нам потрібно підіймати виробництво зброї всієї можливої номенклатури в рази.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Робин Гуд, Игорь УА и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами