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25 января 2024, 8:10 Читати українською

Комитет Сената США одобрил законопроект о конфискации активов россии в пользу Украины

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, вызванных развязанной россией войной. Об этом сообщает Reuters.

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, вызванных развязанной россией войной.
Фото:depositphotos

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Что это значит

24 января Комитет поддержал 20 голосами «закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев», говорится в сообщении.

Если закон будет принят Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом Джо Байденом, он откроет путь для первой в истории США конфискации активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Глава комитета Демократической партии по международным отношениям сенатор Бен Кардин с оптимизмом смотрел на то, что законопроект станет законом, отметив, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и администрации Байдена.

Читайте: Белый Дом поддерживает конфискацию $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины — Bloomberg

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также получивший преимущественную поддержку обеих партий.

Напомним

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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w33
w33
25 января 2024, 8:18
#
Це очікувано
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kadaad1988
kadaad1988
25 января 2024, 10:39
#
Посмотрим как проголосует сенат…
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 января 2024, 10:53
#
А що тут дивитись
Почнуть торгуватись за власні інтереси та вимагати поступок по не повʼязаним з Україною питанням.
Нажаль, розвинута демократія може зашкодити війні завдяки повільності прийняття рішень
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