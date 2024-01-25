Комитет Сената США одобрил законопроект о конфискации активов россии в пользу Украины

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Что это значит

24 января Комитет поддержал 20 голосами «закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев», говорится в сообщении.

Если закон будет принят Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом Джо Байденом, он откроет путь для первой в истории США конфискации активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Глава комитета Демократической партии по международным отношениям сенатор Бен Кардин с оптимизмом смотрел на то, что законопроект станет законом, отметив, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и администрации Байдена.

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также получивший преимущественную поддержку обеих партий.

Напомним

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.