PayPal запускает новые продукты на основе искусственного интеллекта (ШИ), а также функцию оплаты в один клик. Нововведения, по мнению руководства, смогут возродить акции компании, которые за последний год упали почти на 25%. Об этом пишет Reuters.

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PayPal сообщила, что в этом году запустит платформу, использующую ИИ, чтобы позволить продавцам охватывать новых клиентов на основе их предыдущей истории покупок, используя данные о трансакциях продавцов.

Продавцы также смогут использовать отдельный инструмент на основе ИИ под названием «умные квитанции», чтобы рекомендовать персонализированные товары покупателям в своих электронных квитанциях вместе с вознаграждением за кэшбек.

PayPal также представляет функцию оплаты в один клик под названием Fastlane, которая во время раннего тестирования ускорила скорость оплаты почти на 40%, а также новые функции для бизнес-профилей Venmo, сообщила компания.

С начала года акции PayPal упали на 1,22%, а за последний год почти на 25%. Руководство компании возлагает большие надежды на новые продукты, которые, по их мнению, вернут интерес инвесторов на фоне всеобщего спроса на технологии искусственного интеллекта.

Динамика цены акций PayPal за год / Источник: Google

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