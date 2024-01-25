Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla выросла более чем вдвое в четвертом квартале 2023 года. Валовая рентабельность упала, говорится в финансовом отчете, пишет Forbes.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прибыль Tesla

Чистая прибыль Tesla увеличилась до $7,93 млрд, или $2,27 в расчете на акцию по сравнению с $3,69 млрд, или $1,07 на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка достигла $25,17 млрд по сравнению с $24,32 млрд за четвертый квартал предыдущего года.

Валовая рентабельность упала до 17,6% по сравнению с 23,8% годом ранее и 17,9% в третьем квартале 2023 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Tesla в четвертом квартале на уровне $25,6 млрд.

Читайте: Tesla планирует в середине 2025 года начать производить доступный электрокар — Reuters

Гендиректор Tesla Илон Маск на конференции с аналитиками также сообщил, что во втором полугодии 2025 года компания планирует начать выпуск модели нового поколения.

Акции Tesla подешевели на 5,9% на торгах после публикации отчетности.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года.