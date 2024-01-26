В Минагрополитики не ожидают ажиотажного спроса бизнеса на землю

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не наблюдает и не прогнозирует ажиотаж на рынке земли. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии для Укринформа.

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«Нет никакого ажиотажа, и его, скорее всего, не будет. В прошлые годы продавалось до 1% всей сельскохозяйственной земли. Похоже, что и в этом году цифры не очень изменятся», — сказал он.

Сольский отметил, что с момента открытия рынка земли для юридических лиц никаких изменений особо не произошло, в частности, пока предприниматели покупают земли меньше, чем ожидалось.

Министр подчеркнул, что любое ограничение на рынке приведет к появлению новых схем для их обхода, поэтому рынок должен быть максимально либерализирован.

Напомним

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

С 1 января 2024 г. в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Приобретать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га «в одни руки».