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25 января 2024, 19:26 Читати українською

Обеспечение украинцев доступным жильем: правительство разрабатывает новые льготные программы

Для обеспечения украинцев доступным жильем правительство разрабатывает новые льготные программы — «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда». Об этом рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время онлайн-выступления на мероприятии «Система доступного арендного жилья в Украине».

Для обеспечения украинцев доступным жильем правительство разрабатывает новые льготные программы — «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда».
Фото: pixabay.com

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По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Украине около 5 млн внутренне перемещенных лиц. Еще около 2 млн семей, безвозвратно потерявших дом.

«Кроме программы «Доступная ипотека», которую уже презентует «єОселя», мы рассматриваем возможность внедрения еще нескольких инструментов, которые находятся на стадии разработки. Речь идет о системе аренды с правом выкупа (rent-to-own) и социальной аренде. Эти подходы достаточно распространены на Западе.

Для реализации этого мы фактически уже имеем единственного государственного оператора — ЧАО «Укрфинжилье», и государство уже профинансировало его уставный капитал на 50 млрд грн за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также планирует осуществить дополнительное вливание в капитал УФЖК еще 20 млрд грн в этом году", — заявила Свириденко.

В планах на 2024 год выдать 12 тысяч жилищных кредитов, в 2025 году — 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд. грн.

Предпочтение будет отдаваться вновь построенным квартирам, домам и таунхаусам или только строящимся.

По словам Свириденко, накануне полномасштабного российского вторжения ипотечные ссуды в Украине составляли менее 1% ВВП. В то время как в странах Еврозоны этот показатель в среднем равен 40%.

Наша стратегическая цель за 10 лет выйти на уровень 10% ВВП. Более того, согласно нашей стратегии строительство определено одним из приоритетных секторов для восстановления украинской экономики. Ведь после завершения войны Украина превратится в крупнейшую строительную площадку Европы", — добавила она.

Расширение условий «єОселі»

Уже 26 января вступят в силу изменения в постановление Кабмина № 856, предусматривающие существенное расширение условий «єОселі». В частности, доступными для приобретения в ипотеку станут частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Также увеличится возможность выбора жилья для ветеранов и участников боевых действий. Они смогут приобрести квартиру под 7% годовых в доме, которому не больше 10 лет для Киева и областных центров или без ограничений по сроку ввода в эксплуатацию для других населенных пунктов.

Кроме того, ожидается интеграция «єОселі» с «єВідновленням». После внесения изменений в закон, граждане смогут использовать жилищный сертификат как часть первого взноса при покупке жилья в ипотеку.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала действия программы «єОселя» кредиты получили 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн. 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн.

В 2023 году, согласно озвученным правительством планам, по программе «єОселя» предполагалось прокредитовать приобретение 10 тыс. квартир. По состоянию на октябрь жилье получили менее 4 тыс. семей.

Кто может воспользоваться программой

Воспользоваться программой «єОселя» сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами «еОселя» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
25 января 2024, 19:59
#
Для ВПО оба варианта это что-то сродни «эскобара».
Аренда с правом выкупа подразумевает переплату чуть-ли не 100% стоимости квартиры, потому что платятся два платежа — арендный и выкупной. Если условная квартира стоит 2 млн грн, и растягивается аренда с правом выкупа на 20 лет, то получается что в месяц чисто выкупной платеж составляет 8334 грн + арендный, который по всем известным мне договорам меняется в зависимости от рыночной ситуации. Допустим может вполне быть норма когда 10к арендный платеж и 9к выкупной, а в следующем году уже 12к + 9к. Выгода тут только для продавца, для покупателя жесткий убыток.
Социальная аренда — это вроде как и относительно выгодно, но квартира никогда не станет соственностью, просто арендный платеж меньше на ~ 30% среднерыночного (если судить о том как это работает в Европе). Не сильно выгодно.
***********************
Государство лучше бы думало о действительно доступных вариантах. Например сингапурский или вьетнамский вариант, когда государство строит социальные кварталы и продает там жилье нуждающимся по себестоимости строительства. Для Вьетнама там получалось что-то около 400$ за квадрат в столице (!). И вот уже на это дело можно давать кредит — вполне по карману будет большинству ВПО.
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financialGenius
financialGenius
25 января 2024, 20:55
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Вот это я понимаю инициатива подеребанить деньги … уже и война закончилась и даже не начиналась для них если решили выделить такие средства … лучше бы ипотеку сделали как в Европе или Швейцарии до 20 года по 0%… а не выделяли средства непонятно куда и кому во время войны … сбу нужно заняться этими казнокрадами и «инициаторами» а то снова ловить приодеться и искать средства которые уже не в Украине будут …
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