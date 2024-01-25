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25 января 2024, 18:35 Читати українською

В прошлом году каждый десятый ФОП в Польше основывали украинцы

В 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные Центрального реестра и информации об экономической деятельности.

В 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в январе и феврале 2022 года, украинские граждане регистрировали в Польше чуть более 200 индивидуальных предприятий в месяц.

В марте их количество возросло до почти 600 в месяц, но скачок регистраций пришелся на следующие месяцы.

В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне — к 1700.

В последующие месяцы украинцы регистрировали по 2 000 предприятий, а начало 2023 еще больше ускорило темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых регистраций росло на 2 700−2 800 ежемесячно.

Слабее обеих исследуемых лет был лишь декабрь прошлого года, когда количество зарегистрированных предприятий было чуть ниже 2 тысяч.

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В результате устойчивого роста количества регистраций за весь 2023 год было зарегистрировано 30 325 новых украинских индивидуальных компаний. Это более чем на 67% больше, чем в предыдущем году, когда их было зарегистрировано 18 139.

При этом количество всех новых регистраций таких компаний в Польше составило 299 тысяч.

Всего в 2022—2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Напомним

«Минфин» писал, что в течение прошлого года в Польше зафиксировали рекордное количество банкротств. Сокращение бизнеса наблюдается во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.

Источник: Минфин
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