В НБУ озвучили прогноз, когда ожидать возвращения беженцев

«Прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенное влияние оказывает на сегодняшний день фактор ассимиляции, приспособление наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за границей», — сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.

«На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тысяч человек», — сказал он.

Николайчук отметил, что НБУ оценивает отток валюты (по данным платежного баланса по статье путешествия) на украинских мигрантов за рубежом в 2022 году на уровне 20 млрд долларов в год, в 2023 году — 18 млрд долларов, в 2024 году — 13 млрд долларов. Снижение связано с тем, что украинцы становятся налоговыми резидентами стран ЕС.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что ежедневные расходы украинцев за границей по картам украинских банков с апреля прошлого года находятся на уровне 35 млн долларов.