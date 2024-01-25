В прошлом году Национальный банк ожидал начало возвращения украинских мигрантов из-за границы в 2024 году. Пока этого не фиксируется, наоборот, есть определенный отток. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.
В НБУ озвучили прогноз, когда ожидать возвращения беженцев
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«Прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенное влияние оказывает на сегодняшний день фактор ассимиляции, приспособление наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за границей», — сказал он.
Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.
«На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тысяч человек», — сказал он.
Николайчук отметил, что НБУ оценивает отток валюты (по данным платежного баланса по статье путешествия) на украинских мигрантов за рубежом в 2022 году на уровне 20 млрд долларов в год, в 2023 году — 18 млрд долларов, в 2024 году — 13 млрд долларов. Снижение связано с тем, что украинцы становятся налоговыми резидентами стран ЕС.
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что ежедневные расходы украинцев за границей по картам украинских банков с апреля прошлого года находятся на уровне 35 млн долларов.
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Конечно, есть и большой процент кто ничего не делает и сидит на пособии, не учит язык и ждёт что вот-вот вернётся в Украину — такие может и приедут, особенно как урежут пособия или ужесточат условия пребывания; или наоборот начнут срочно «шевелиться» и что-то делать. В целом тенденция идёт на усложнение условий проживания.
Но кто понял разницу и уже начал обустраивать жизнь свою, своих детей, старается адаптироваться — такие люди вряд ли вернутся в Украину.
Не буду говорить за других, но для себя я уже решил, что возвращаться в Украину скорее всего не буду, т.к. не вижу шанса чтобы там исчезла коррупция в ближайшие 10−15−20 лет, даже если военные действия прекратятся. Кто понял — тот для себя понял, дело лично каждого.
Т. е. до начала войны у нас коррупции не было и потому Вы жили тут?