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25 января 2024, 17:41 Читати українською

В НБУ озвучили прогноз, когда ожидать возвращения беженцев

В прошлом году Национальный банк ожидал начало возвращения украинских мигрантов из-за границы в 2024 году. Пока этого не фиксируется, наоборот, есть определенный отток. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В прошлом году Национальный банк ожидал начало возвращения украинских мигрантов из-за границы в 2024 году.
Фото:depositphotos

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«Прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенное влияние оказывает на сегодняшний день фактор ассимиляции, приспособление наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за границей», — сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.

«На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тысяч человек», — сказал он.

Николайчук отметил, что НБУ оценивает отток валюты (по данным платежного баланса по статье путешествия) на украинских мигрантов за рубежом в 2022 году на уровне 20 млрд долларов в год, в 2023 году — 18 млрд долларов, в 2024 году — 13 млрд долларов. Снижение связано с тем, что украинцы становятся налоговыми резидентами стран ЕС.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что ежедневные расходы украинцев за границей по картам украинских банков с апреля прошлого года находятся на уровне 35 млн долларов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
25 января 2024, 18:02
#
Чим довше війна — тим менше повернень.
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
25 января 2024, 18:10
#
Поки европейці платять допомогу в евровалюті — нема ніякого сенсу повертатись…
+
+15
zevs1
zevs1
25 января 2024, 18:44
#
Как перестанут в Европе выплачивать помощь пойдут работать, всё равно заработок будет больше чем в Украине.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 19:03
#
Верно, кто в Европе пошёл даже на простые работы — уже может получать больше, чем некоторые на условно-приличных должностях в Украине, а учитывая перспективы дальнейшие и адаптацию проживающих в Европе мигрантов — таких людей будет сложно вернуть.

Конечно, есть и большой процент кто ничего не делает и сидит на пособии, не учит язык и ждёт что вот-вот вернётся в Украину — такие может и приедут, особенно как урежут пособия или ужесточат условия пребывания; или наоборот начнут срочно «шевелиться» и что-то делать. В целом тенденция идёт на усложнение условий проживания.

Но кто понял разницу и уже начал обустраивать жизнь свою, своих детей, старается адаптироваться — такие люди вряд ли вернутся в Украину.

Не буду говорить за других, но для себя я уже решил, что возвращаться в Украину скорее всего не буду, т.к. не вижу шанса чтобы там исчезла коррупция в ближайшие 10−15−20 лет, даже если военные действия прекратятся. Кто понял — тот для себя понял, дело лично каждого.
+
0
matroskin
matroskin
25 января 2024, 19:22
#
т.к. не вижу шанса чтобы там исчезла коррупция в ближайшие 10−15−20 лет, даже если военные действия прекратятся.
Т. е. до начала войны у нас коррупции не было и потому Вы жили тут?
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