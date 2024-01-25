Цены на золото упали перед выходом данных по ВВП США

В четверг цены на золото резко упали, так как ожидание публикации данных по экономике и процентной ставке в США заставило трейдеров с опаской относиться к желтому металлу, в то время как медь продолжает активно расти на этой неделе после увеличения стимулирующих мер со стороны Китая.

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Как изменились цены

В среду цены на металлы упали на 0,7%, в основном игнорируя некоторую слабость доллара, поскольку ожидание ключевых данных по ВВП и инфляции в США усилило неопределенность в отношении процентной ставки.

Желтый металл пострадал из-за растущих надежд на то, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку позже, а не раньше в этом году. Серия рекордно высоких закрытий торгов на Уолл-Стрит также снизила спрос на золото, поскольку трейдеры переключились на более рискованные и высокодоходные активы.

Но, несмотря на потери, цены на золото в основном придерживаются торгового диапазона от $2000 до $2050 за унцию, установившегося на прошлой неделе, так как ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке подстегнуло спрос на безопасное убежище.

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Цена спотового золота выросла на 0,1% до $2 015,36 за унцию, в то время как фьючерс со сроком в феврале остался на уровне $2 015,20 за унцию к 00:38 по восточному времени (05:38 по Гринвичу). Снижение цен на фьючерс ниже спотовых цен указывает на то, что трейдеры ожидают скорого снижения цен на золото.

Внимание рынка сосредоточено на ключевых данных по ВВП США за четвертый квартал, которые должны выйти позднее в четверг и которые, как ожидается, покажут некоторое охлаждение роста. Однако ожидается, что экономика США будет по-прежнему опережать аналогичные показатели развитых стран.

Данные по инфляции в США — индекс PCE, предпочтительный показатель для ФРС — выйдут в пятницу и, скорее всего, покажут, что инфляция в декабре оставалась стабильной. Устойчивость экономики США и стабильная инфляция дают ФРС больше возможностей для более длительного удержания высокой ставки. Это предупреждение было озвучено несколькими чиновниками ФРС ранее в январе.

Их предупреждения в сочетании с сильными показателями инфляции и рынка труда привели к тому, что трейдеры стали постепенно сворачивать надежды на то, что ФРС может начать снижать ставку уже в марте 2024 года. Эта тенденция привела к тому, что цены на золото отметили слабое начало 2024 года.

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Высокая ставка увеличивает альтернативную стоимость покупки слитков и снижает привлекательность желтого металла. Хотя ожидается, что золото в конечном итоге выиграет от снижения ставки в США в этом году, потенциальные сроки такого снижения остаются неопределенными.

Среди промышленных металлов фьючерс на медь с мартовской экспирацией упал на 0,2% до $3,8678 за фунт, но остался вблизи 3-недельного максимума, достигнутого в среду.

Настроения в отношении красного металла усилились после того, как центральный банк Китая неожиданно сократил норматив резервных требований для местных банков, что, как ожидается, приведет к высвобождению почти $140 млрд ликвидности в экономике.

Народный банк также ослабил требования к сектору недвижимости, который ориентирован на сырье, и заявил, что у него есть еще ряд мер, направленных на стимулирование восстановления китайской экономики.

Эти меры помогли ослабить опасения по поводу ослабления спроса в крупнейшем мировом импортере меди, которые в течение последнего года оказывали ключевое влияние на цены на красный металл.

Однако перспективы спроса на медь остаются неопределенными, особенно в условиях потенциального спада на рынке электромобилей. Производитель электромобилей Tesla Inc показал более слабую, чем ожидалось, прибыль за четвертый квартал и отметил более слабый рост продаж в 2024 году.