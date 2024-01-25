UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года

«На наш взгляд, сохраняющиеся макроэкономические и повышенные геополитические риски продолжают оправдывать инвестиции в золото в целях хеджирования и диверсификации», — цитирует издание аналитиков UBS. Они отметили, что сейчас стоимость слитков остается выше психологического уровня в $2000 за унцию.

Читайте: Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 г и можно ли повторить этот успех

Аналитики Scotiabank также ожидают более высоких цен на золото к концу года, но сохраняют осторожный прогноз. CNBC цитирует сообщение банка, из которого следует, что аналитики изменили свой прогноз по золоту на конец года до $2000 за унцию с $1900 за унцию ранее.

Издание отмечает, что на цены золота могут влиять геополитическая нестабильность и рыночная неопределенность. Они побуждают инвесторов делать выбор в пользу драгметалла.

Аналитики и ранее прогнозировали, что в 2024 году цены на золото могут остаться выше $2000 за унцию, достигая новых исторических максимумов. Среди факторов в пользу этого также назывались геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок.

«Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивными фактором для золота», — говорил глава отдела рыночной стратегии, исследований в области глобальной экономики и рынков в UOB Хенг Кун Хау. По его прогнозам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.