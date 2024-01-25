Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет на 10% от текущего уровня, до $2250 за унцию к концу 2024 года, сообщает CNBC.
UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года
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Прогноз банка
В UBS отметили, что цены станут расти, несмотря на снижение стоимости драгметалла в начале 2024 года. Рост будет происходить на фоне потенциального снижения процентных ставок ФРС. В мае 2023 года аналитики UBS прогнозировали, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу 2023 года и до $2200 к марту 2024 года.
«На наш взгляд, сохраняющиеся макроэкономические и повышенные геополитические риски продолжают оправдывать инвестиции в золото в целях хеджирования и диверсификации», — цитирует издание аналитиков UBS. Они отметили, что сейчас стоимость слитков остается выше психологического уровня в $2000 за унцию.
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Аналитики Scotiabank также ожидают более высоких цен на золото к концу года, но сохраняют осторожный прогноз. CNBC цитирует сообщение банка, из которого следует, что аналитики изменили свой прогноз по золоту на конец года до $2000 за унцию с $1900 за унцию ранее.
Издание отмечает, что на цены золота могут влиять геополитическая нестабильность и рыночная неопределенность. Они побуждают инвесторов делать выбор в пользу драгметалла.
Аналитики и ранее прогнозировали, что в 2024 году цены на золото могут остаться выше $2000 за унцию, достигая новых исторических максимумов. Среди факторов в пользу этого также назывались геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок.
«Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивными фактором для золота», — говорил глава отдела рыночной стратегии, исследований в области глобальной экономики и рынков в UOB Хенг Кун Хау. По его прогнозам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.
По прогнозу руководителя отдела стратегий на сырьевых рынках в TD Securities Барта Малека, во втором квартале 2024 года средняя цена золота будет на уровне $2100 за унцию. Главным драйвером роста, по его мнению, станут покупки со стороны мировых центральных банков. Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), 24% ЦБ намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев.
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