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25 января 2024, 9:38 Читати українською

UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года

Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет на 10% от текущего уровня, до $2250 за унцию к концу 2024 года, сообщает CNBC.

Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет на 10% от текущего уровня, до $2250 за унцию к концу 2024 года, сообщает CNBC.► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз банкаВ UBS отметили, что цены станут расти, несмотря на снижение стоимости драгметалла в начале 2024 года.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз банка

В UBS отметили, что цены станут расти, несмотря на снижение стоимости драгметалла в начале 2024 года. Рост будет происходить на фоне потенциального снижения процентных ставок ФРС. В мае 2023 года аналитики UBS прогнозировали, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу 2023 года и до $2200 к марту 2024 года.

«На наш взгляд, сохраняющиеся макроэкономические и повышенные геополитические риски продолжают оправдывать инвестиции в золото в целях хеджирования и диверсификации», — цитирует издание аналитиков UBS. Они отметили, что сейчас стоимость слитков остается выше психологического уровня в $2000 за унцию.

Читайте: Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 г и можно ли повторить этот успех

Аналитики Scotiabank также ожидают более высоких цен на золото к концу года, но сохраняют осторожный прогноз. CNBC цитирует сообщение банка, из которого следует, что аналитики изменили свой прогноз по золоту на конец года до $2000 за унцию с $1900 за унцию ранее.

Издание отмечает, что на цены золота могут влиять геополитическая нестабильность и рыночная неопределенность. Они побуждают инвесторов делать выбор в пользу драгметалла.

Аналитики и ранее прогнозировали, что в 2024 году цены на золото могут остаться выше $2000 за унцию, достигая новых исторических максимумов. Среди факторов в пользу этого также назывались геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок.

«Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивными фактором для золота», — говорил глава отдела рыночной стратегии, исследований в области глобальной экономики и рынков в UOB Хенг Кун Хау. По его прогнозам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.

По прогнозу руководителя отдела стратегий на сырьевых рынках в TD Securities Барта Малека, во втором квартале 2024 года средняя цена золота будет на уровне $2100 за унцию. Главным драйвером роста, по его мнению, станут покупки со стороны мировых центральных банков. Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), 24% ЦБ намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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