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25 января 2024, 13:00 Читати українською

Украина не планирует продлевать контракт на транспортировку газа, но готова договариваться со странами ЕС

Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Кабмина.

Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.
Фото: freepik.com

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«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», — информировала пресс-служба.

Однако, отметили в пресс-службе, Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети.

Транзит российского газа

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021—2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
shabash
shabash
25 января 2024, 13:48
#
Ждем увлекательных историй о том, что Россия будет снова терроризировать Украину угрозами отключить газ посреди холодной зимы.
+
+23
mantis05
mantis05
25 января 2024, 13:52
#
Та ну- сейчас добыча выше потребления в Украине. Так максимум что они могут сделать- похрюкать про отключение даунбаса от газа
+
+8
neverice
neverice
25 января 2024, 13:50
#
Там ще була галочка «качай або плати» в контракті, тож у нас буде ще непогана можливість з ними черговий суд виграти за недоплату за транзит.
А загалом — мінус черговий важіль впливу на нас та ЄС. Фактично, позбуваємось останніх залежностей від росії.
+
0
Tido oss
Tido oss
25 января 2024, 13:51
#
Якщо припинемо можна бюджет пополнить новими налогами
+
0
Rubi0
Rubi0
25 января 2024, 13:52
#
«Однако, отметили в пресс-службе, Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети.» по такой схеме можно вообще все что угодно тогда транспортировать, эт типа не мы это все ЕС с рф там договорились и что-то возят транзитом)))
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