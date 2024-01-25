Украина не планирует продлевать контракт на транспортировку газа, но готова договариваться со странами ЕС

Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Кабмина.

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«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», — информировала пресс-служба.

Однако, отметили в пресс-службе, Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети.

Транзит российского газа

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021—2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.