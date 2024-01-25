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25 января 2024, 8:34 Читати українською

Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ

Национальный банк оставит учетную ставку на заседании 25 января на уровне 15% годовых, прогнозируют банкиры, опрошенные «Интерфакс-Украина».

Национальный банк оставит учетную ставку на заседании 25 января на уровне 15% годовых, прогнозируют банкиры, опрошенные «Интерфакс-Украина».►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиИзменит ли НБУ учетную ставку«Замедление инфляции до 5,1% по итогам 2023 года дает достаточно широкое пространство для смягчения монетарной политики НБУ.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Изменит ли НБУ учетную ставку

«Замедление инфляции до 5,1% по итогам 2023 дает достаточно широкое пространство для смягчения монетарной политики НБУ. Но ряд рисков, озвученных во время предыдущего заседания комитета по монетарной политике его членами, не дает оснований прогнозировать снижение учетной ставки во время первого заседания комитета в этом году», — считает директор по рынку капиталов государственного Смысл Банка Татьяна Попович.

По ее словам, хотя 2023 год оказался довольно успешным с экономической точки зрения: пятикратное сокращение инфляции, рост ВВП более чем на 5%, неплохие показатели экспорта продовольствия через украинский морской коридор, однако риски безопасности и ритмичности поступления международной финансовой помощи остаются достаточно высокими. .

«На уровнях ниже они трансформируются в усиление девальвационных и инфляционных ожиданий. В конце прошлого года этот механизм красноречиво продемонстрировал рекордное за всю историю сальдо купли/продажи иностранной валюты населением», — отметила Попович.

Читайте: НБУ озвучит решение по учетной ставке: как к этому подготовились небольшие банки

Она отметила, что хотя спрос на инвалюту значительно ослаб в начале этого года, девальвационные ожидания все же остаются высокими, более того, одним из негативных факторов также являются ожидания ускорения инфляции, вызванные эффектом низкой базы сравнения.

«НБУ нужно сохранять достаточную привлекательность гривневых инструментов сбережения, а значит и учетную ставку. В итоге я ожидаю, что во время первого в этом году заседания большинство членов монетарного комитета проголосуют за сохранение ставки на уровне 15% годовых. Соответствующее решение, в конце концов, и будет принято правлением», — подытожила Попович.

«Судя по практике, в январе очень редко происходят какие-то резкие движения. Я считаю, что завтра пока никакого решения по ставкам приниматься не будет. Более того, мне кажется, что даже изменений в операционном дизайне монетарной политики тоже не стоит ожидать», — сказал председатель правления Радабанка Андрей Григель.

Он отметил, что с учетом предварительных заявлений Нацбанка, пространство для снижения учетной ставки в 2024 году существует.

«Я считаю, что в течение года ставку снизят, скорее всего, примерно до 13%. Скорее всего, это будет двумя понижениями по 1%», — предположил банкир.

Мнение коллег разделяет и председатель правления Альтбанка Надежда Воробьева.

«Ожидаем, что Национальный банк Украины продолжит политику по поддержанию привлекательности национальной валюты и оставит без изменений учетную ставку, а также ставки по инструментам монетарной политики», — сказала она.

Напомним

53% принявших участие в нашем опросе читателей «Минфина» считают, что регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне.

По прогнозам экспертов «Минфина», ставка будет снижена до 14% годовых, доходность депозитных сертификатов НБУ овернайт — до 14% годовых, 3-месячных — до 18% годовых.

Источник: Минфин
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