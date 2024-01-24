Минфин впервые за два месяца снизил ставку по 3-летним ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 23 января, снизило ставку отсечения только трехлетних облигаций — до 18,5% с 18,6%, на которых она содержалась два предыдущих месяца. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Так, спрос на всех трех аукционах не дотягивал до потолка предложения, установленного на уровне по 4 млрд грн по 10-месячным и 21-месячным бумагам и 1 млрд грн — по трехлетним.

В результате Минфин отклонил лишь одну из 52 заявок — всего на 0,4 млн грн, которая была подана на покупку трехлетних ОВГЗ под 18,6% годовых, а суммарный объем размещения упал до 2,2 млрд грн с 6,6 млрд грн неделей раньше.

При этом больше всего было продано 21-месячных бумаг — на 1,64 млрд грн, тогда как 10-месячных — на 0,29 млрд грн и трехлетних — на 0,26 млрд грн.

Кроме того, на аукционе по продаже 14-месячных долларовых ОВГЗ Минфин смог разместить все выставленные на $100 млн по номиналу облигации, поскольку спрос достигал $135,9 млн.

Однако, несмотря на такое превышение, ставка отсечения осталась на уровне 4,66% годовых, и все, чего удалось добиться продавцу, это снижение средневзвешенной ставки с 4,66% до 4,65% годовых.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов 23 января привлекло более 6 миллиардов гривен на аукционе ОВГЗ.