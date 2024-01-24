В Украину в 2023 году ввезли рекордное количество электрокаров

Рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч — было импортировано в Украину в 2023 году. Это в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщает Опендатабот.

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Самыми популярными марками электроавтомобилей были Volkswagen, Tesla и Nissan. А Львовщина — лидер по количеству регистраций таких автомобилей.

Рекордные 37953 электрокаров были ввезены в Украину за весь 2023 год. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.

В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.

Nissan Leaf заняла первое место среди моделей, за ней следуют Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3.

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