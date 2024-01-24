Рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч — было импортировано в Украину в 2023 году. Это в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщает Опендатабот.
В Украину в 2023 году ввезли рекордное количество электрокаров
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Самыми популярными марками электроавтомобилей были Volkswagen, Tesla и Nissan. А Львовщина — лидер по количеству регистраций таких автомобилей.
Рекордные 37953 электрокаров были ввезены в Украину за весь 2023 год. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.
В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.
Nissan Leaf заняла первое место среди моделей, за ней следуют Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3.
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Комментарии - 4
Відносний ріст ще більший, ніж абсолютний, бо загальна кількість ввезених машин зменшилась. Фактично, доля електрокарів збільшилась аж у 8 разів, з 1,2% до 10%. А людина, що їздить на електро, на ДВС вже не повернеться (за рідким винятком).
1. Дороже. На много дороже если сравнивать аналогичные комплектации по комфорту.
2. Экологичность под большим вопросом.
2. Дуже сумніваюсь, що вас зупиняє від покупки екологічніть. Бо якби хоч трохи цікавились питанням — електрокари значно екологічніші (саме тому ЄС, США та Китай їх субсидують та стимулюють на них перехід, що чітко прописано в екологічних стратегіях). Та і банальна логіка підказує, що 20 кВт/сотню — це куди менше викидів, ніж 8 літрів бензину (96 кВт тепла) на сотню.
Для мене основна проблема електричок це швидке падіння в ціні, особливо ті яким за 5 років вже.
Hertz, наприклад відмовляється від своїх електричок, так як вони менш рентабельні для оренди. Більше витрат, а ремонтувати їх ще те задоволення. Ось недавно в Канаді був скандал з Хьонде, коли за заміну батареї запросили близько 60 тис долларів. Що само по собі як вартість автомобіля.