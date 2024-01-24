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24 января 2024, 13:37 Читати українською

В Украину в 2023 году ввезли рекордное количество электрокаров

Рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч — было импортировано в Украину в 2023 году. Это в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщает Опендатабот.

Рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч — было импортировано в Украину в 2023 году.

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Самыми популярными марками электроавтомобилей были Volkswagen, Tesla и Nissan. А Львовщина — лидер по количеству регистраций таких автомобилей.

Рекордные 37953 электрокаров были ввезены в Украину за весь 2023 год. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.

В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.

Nissan Leaf заняла первое место среди моделей, за ней следуют Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
neverice
neverice
24 января 2024, 14:04
#
Непогана тенденція, на заваді не стали ні війна, ні блекаути.
Відносний ріст ще більший, ніж абсолютний, бо загальна кількість ввезених машин зменшилась. Фактично, доля електрокарів збільшилась аж у 8 разів, з 1,2% до 10%. А людина, що їздить на електро, на ДВС вже не повернеться (за рідким винятком).
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0
Strain
Strain
24 января 2024, 14:25
#
Я по прежнему не вижу смысла садиться на электрокар.
1. Дороже. На много дороже если сравнивать аналогичные комплектации по комфорту.
2. Экологичность под большим вопросом.
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0
neverice
neverice
24 января 2024, 15:22
#
1. VW ID.4 в pro комплектації зараз $27−28 тис. Це дешевше Тігуана. Але ID.4 класом вища і комплектація там значно багатша. Плюс до того — економія в $1000 на кожні 10 тис пробігу (на паливі та ТО).
2. Дуже сумніваюсь, що вас зупиняє від покупки екологічніть. Бо якби хоч трохи цікавились питанням — електрокари значно екологічніші (саме тому ЄС, США та Китай їх субсидують та стимулюють на них перехід, що чітко прописано в екологічних стратегіях). Та і банальна логіка підказує, що 20 кВт/сотню — це куди менше викидів, ніж 8 літрів бензину (96 кВт тепла) на сотню.
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0
JWT
JWT
24 января 2024, 16:10
#
ID.4 за 28 тис, це сірий китаєць без офіційної гарантії та з не європейським портом для швидкісної зарядки. Економія до першої серьозної поломки.

Для мене основна проблема електричок це швидке падіння в ціні, особливо ті яким за 5 років вже.

Hertz, наприклад відмовляється від своїх електричок, так як вони менш рентабельні для оренди. Більше витрат, а ремонтувати їх ще те задоволення. Ось недавно в Канаді був скандал з Хьонде, коли за заміну батареї запросили близько 60 тис долларів. Що само по собі як вартість автомобіля.
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