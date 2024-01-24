Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе

Американский электромобиль Tesla Model Y стал лидером рынка новых автомобилей 2023 года в Европе (ЕС, стран ЕАСТ и Великобритании). Об этом свидетельствуют данные Dataforce, сообщает ассоциация Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В течение года Model Y была лидером продаж 7 из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.

ТОП-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе

Tesla Model Y — 254822 ед.;

Dacia Sandero — 235893 ед.;

Volkswagen T-Roc — 206438 ед.;

Renault Clio — 202942 ед.;

Peugeot 208 — 194376 ед.;

Opel Corsa — 188662 ед.;

Volkswagen Golf — 184279 ед.;

Toyota Yaris Cross — 176685 ед.;

Volkswagen Tiguan — 174267 ед.;

Skoda Octavia — 161 784 ед.

Напомним

«Минфин» писал, что мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 31% в 2023 году по сравнению с 60% ростом в 2022 году.