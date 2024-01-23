Бизнес с начала года получил льготных кредитов на 4,3 миллиарда

С начала 2024 года бизнес получил доступные кредиты более чем на 4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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254 предпринимателя получили на прошлой неделе кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 1,6 млрд грн. За три недели с начала 2024 г. банки выдали бизнесу 787 кредитов на 4,3 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано около 80 тысяч кредитов на 271 млрд грн.

За три недели 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 1,9 млрд грн. 1 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 880 млн грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 544 млн грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (49%);

оптовой и розничной торговли (26%);

перерабатывающей индустрии (16%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (36,2 тыс.), Ощадбанк (12,1 тыс.) и Райффайзен Банк Аваль (5,4 тыс.).

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Напомним, что летом прошлого года украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) утратил возможность выдавать кредиты в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за санкций СНБО против российской компании из этой группы.