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10 июня 2023, 13:06 Читати українською

Райффайзен Банк исключили из программы «Доступные кредиты 5-7-9%» из-за санкций против российской компании группы RBI

Украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упустил возможность выдавать кредиты в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» из-за санкций СНБО против российской компании из этой группы. При этом НБУ хочет вернуть банк в «5−7-9%». Об этом сообщает Forbes.

Украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упустил возможность выдавать кредиты в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» из-за санкций СНБО против российской компании из этой группы.
Фото: centersocial.org

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Кабинет Министров в марте внес изменения в постановление, регулирующее программу «Доступные кредиты 5−7-9%» — запретил участвовать в нем банкам, против которых есть санкции против связанных лиц.

Поэтому из программы были исключены все банки с иностранным капиталом, которые до сих пор работают и в Украине, и в РФ.

В мае правительство уточнило, что запрет распространяется только на персональные санкции, а не на секторальные. И в программу вернулись все банки с иностранным капиталом, кроме Райффайзен Банка.

Санкции против российской компании «Райффайзен-Лизинг», которая на 100% принадлежит российскому Райффайзен Банку СНБО, ввела в январе. Украинский Райффайзен Банк, как и российский, входит в материнскую австрийскую группу RBI, а потому и был исключен из программы доступного кредитования.

Формально банк участвует в ней, но обслуживает только старые кредиты, а новые сделки заключать не может.

Читайте также: «Доступные кредиты 5−7-9%»: Банки выдали уже 104 миллиарда

В Нацбанке считают, что исключение Райффайзен Банка из программы создает предпосылки для излишней и нежелательной концентрации рисков на уровне государственных банков.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечает, что критерии для участия в этой госпрограмме нужно доработать, чтобы государство могло подбирать надежных партнеров, считает глава НБУ.

«Украинский Райффайзен Банк — важный участник банковского рынка. Его капитал и потенциал должны максимально работать в интересах Украины», — заявил Пышный.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 июня 2023, 13:54
#
Правильне рішення.
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