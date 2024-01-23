НБУ ужесточил требования к инкассаторским компаниям

Национальный банк обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Это обусловлено вступившими в силу с 1 января 2024 года изменениями в законодательстве», — говорится в сообщении.

Теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:

инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей; обработка и хранение наличных.

Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.

Кроме того, регулятор в частности:

ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;

расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;

установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отзыва такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозки валютных и других ценностей и/или обработки и хранения наличных;

предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 осуществляли инкассацию средств, перевозки валютных и других ценностей, обработки и хранения наличных.

Соответствующее постановление правления Нацбанка № 10 от 18 января вступает в силу 23 января.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2024 года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.